Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 3 по 9 сентября обещает заметные перепады: днем воздух прогреется до +27°, а уже через несколько дней похолодает до +19°, и синоптики предупреждают о возможных осадках дважды в течение недели.

Переменчивую погоду в начале сентября синоптики фиксировали и ранее — теперь они обновили прогноз на неделю с 3 по 9 сентября, и Харьковщину снова ждут температурные качели: от +27° в выходные до +19° в начале следующей недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в течение недели будет колебаться от +19° до +27°, а ночью — от +11° до +16°.

В четверг, 3 сентября, воздух днем прогреется до +25°, ночью охладится до +15°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 4 сентября, температура днем остановится на отметке +24°, ночью — +15°. Облачность малооблачная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 5 сентября, — самый теплый день недели: столбики термометров подскочат до +27° днем, ночью — до +16°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 6 сентября, воздух охладится до +20° днем, ночью — до +14°. Облачность малооблачная, возможны осадки.

В понедельник, 7 сентября, — самый прохладный день недели: днем лишь +19°, ночью — +11°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, температура днем удержится на отметке +20°, ночью — +12°. Малооблачно, без осадков.

В среду, 9 сентября, воздух днем прогреется до +24°, ночью охладится до +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с максимумом +27°, а самым прохладным — понедельник, 7 сентября, когда днем будет лишь +19°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в пятницу, 4 сентября, и воскресенье, 6 сентября.

Учитывая стремительный перепад температур, стоит держать дома более теплую одежду про запас — особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками, в пятницу и воскресенье, не забывайте зонт и будьте осторожны за рулем, ведь дорога может стать скользкой.

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