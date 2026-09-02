Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 3 по 9 вересня обіцяє відчутні перепади: удень повітря прогріється до +27°, а вже за кілька днів похолодає до +19°, і синоптики попереджають про можливі опади двічі протягом тижня.

Мінливу погоду на початку вересня синоптики фіксували й раніше — тепер вони оновили прогноз на тиждень з 3 по 9 вересня, і Харківщину знову чекають температурні гойдалки: від +27° у вихідні до +19° на початку наступного тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від +19° до +27°, а вночі — від +11° до +16°.

У четвер, 3 вересня, повітря вдень прогріється до +25°, вночі охолоне до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 4 вересня, температура вдень зупиниться на позначці +24°, вночі — +15°. Хмарність малохмарна, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 5 вересня, — найтепліший день тижня: стовпчики термометрів підскочать до +27° вдень, вночі — до +16°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 6 вересня, повітря охолоне до +20° вдень, вночі — до +14°. Хмарність малохмарна, можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, — найпрохолодніший день тижня: вдень лише +19°, вночі — +11°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень утримається на позначці +20°, вночі — +12°. Малохмарно, без опадів.

У середу, 9 вересня, повітря вдень прогріється до +24°, вночі охолоне до +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з максимумом +27°, а найпрохолоднішим — понеділок, 7 вересня, коли вдень буде лише +19°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують двічі — у п’ятницю, 4 вересня, та неділю, 6 вересня.

Зважаючи на стрімкий перепад температур, варто тримати вдома тепліший одяг про запас — особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами, у п’ятницю та неділю, не забувайте парасольку та будьте обережні за кермом, адже дорога може стати слизькою.

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