Прогноз погоди на Харківщину з 31 серпня по 6 вересня: літо завершиться помірним теплом, а вересень принесе короткочасні дощі.

Стрімкий перепад температур у Харківській області вже фіксували синоптики напередодні цього тижня, а тепер регіон чекає на завершення літа з короткочасними дощами. Новий прогноз охоплює період з 31 серпня по 6 вересня, і головна тенденція тижня — поступове зниження денних температур на фоні дощових днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, тиждень буде теплим, але з поступовим зниженням денної температури. Короткочасні дощі ймовірні двічі, тож частину планів варто звіряти з прогнозом опадів.

Загалом протягом тижня вдень повітря прогріється від +23° до +27°, а вночі температура коливатиметься від +14° до +17°. У понеділок, 31 серпня, повітря вдень прогріється до +26°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Хмарність очікується мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 1 вересня, температура вдень підніметься до найвищої позначки тижня — +27°, вночі буде +15°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У середу, 2 вересня, вдень утримається так само тепла погода — до +27°, вночі +15°. Хмарність малохмарна, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, повітря вдень охолодиться до +26°, вночі потепліє до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 4 вересня, температура вдень опуститься до +25°, вночі становитиме +15°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 5 вересня, вдень стане найпрохолодніше за тиждень — повітря прогріється лише до +23°, вночі до +16°. Хмарність мінлива, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У неділю, 6 вересня, денна температура утримається на позначці +23°, вночі підніметься до +17° — це найтепліша ніч тижня. Небо очікується малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, з максимумом +27°, а найпрохолоднішим — субота, 5 вересня, коли вдень не перевищить +23°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме 4°. Опади синоптики прогнозують двічі — у середу, 2 вересня, та в суботу, 5 вересня.

У дні з можливими опадами — середу та суботу — варто мати при собі парасольку і бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А оскільки вдень температура утримується у межах +23...+27°, синоптики радять не забувати про воду та легкий одяг, а активні справи планувати на прохолодніші ранкові чи вечірні години.

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