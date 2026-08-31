Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 1 по 7 вересня обіцяє нестійку погоду: синоптики прогнозують опади одразу чотири дні, а максимум удень становитиме +27°.

Як писала погода готує різкий поворот у Харківській області ще на початку минулого тижня, і новий прогноз підтверджує: перший тиждень вересня принесе мешканцям регіону нестійку погоду з дощами одразу чотири дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься від +21° до +27°.

У вівторок, 1 вересня, повітря прогріється до +27°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +15°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 2 вересня, вдень утримається +27°, вночі — +16°. Хмарність малохмарна, але синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, температура трохи знизиться — до +26° вдень і +15° вночі. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень очікується +26°, вночі — +16°. Хмарність зміниться на хмарну з проясненнями, і цього дня також можливі опади.

У суботу, 5 вересня, температура вдень знову підніметься до +27°, вночі опуститься до +15°. Хмарно з проясненнями, синоптики попереджають про можливі опади.

У неділю, 6 вересня, повітря прогріється лише до +21° вдень, вночі — до +15°. Небо малохмарне, але саме цього дня знову можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +21° вдень і +13° вночі. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Таким чином, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, з максимумом +27°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, коли вдень буде лише +21°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують у середу, 2 вересня, п’ятницю, 4 вересня, суботу, 5 вересня, та неділю, 6 вересня.

У дні з можливими опадами варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У теплі дні, коли температура сягає +26-27°, синоптики радять пити достатньо води та планувати активні справи на ранкові чи вечірні години, коли сонце менш активне.

Раніше Politeka повідомляла, стрімкий перепад температур у Харківській області: прогноз погоди на 30 серпня — 5 вересня.

Також Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Харківській області: у ПФУ пояснили умови призначення.