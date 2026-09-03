Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшую неделю обещает резкие перепады температур, однако не только погода повлияет на планы жителей региона — «Укрзализныця» предупредила об изменениях в движении пригородных поездов на Харьковщине.
Главное изменение касается пригородного поезда №6690 Берестин – Харьков-Пассажирский. С 3 сентября он будет курсировать по измененному графику: со станции Берестин будет отправляться в 14:12 вместо 13:47, а в Харьков прибывать в 17:00 вместо 16:35.
Корректировки запланированы и на вторник, 2 сентября. Пассажирам, которые собирались ехать поездом №6575 Берестин – Полтава-Южная, советуют воспользоваться поездом №6577 по тому же направлению.
Кроме того, 2 сентября на маршрут не выйдет поезд №6655 Кегичевка – Берестин. В перевозчике уточнили, что речь идет о временной корректировке движения.
Как сообщает «Думка» со ссылкой на «Укрзализныцю», изменения связаны с ситуацией с безопасностью. Деталей о том, сколько будут действовать нововведения, пока не разглашают.
Как проверить актуальное расписание
Пассажиров призывают накануне поездки уточнять время отправления. Сделать это можно на официальном сайте «Укрзализныци», в мобильном приложении перевозчика, а также в кассах вокзала или в справочной службе станции. Время отправления и прибытия пригородных поездов может меняться в зависимости от оперативной ситуации.
Информацию о движении пригородных поездов Харьковского направления обновляют ежедневно, поэтому тем, кто планирует поездку в ближайшие дни, стоит следить за сообщениями перевозчика.
Ранее Politeka сообщала, погода будет меняться почти каждый день: синоптики дали прогноз в Харьковской области на неделю со 2 по 8 сентября.
Также Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области со 2 по 4 сентября: какие улицы останутся без электричества.