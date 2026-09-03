Гуманитарная помощь для ВПЛ в Запорожье на этой неделе пополнится новой выдачей — благотворители объявили о бесплатных наборах для семей с детьми, которые вынужденно покинули свои дома из-за российской агрессии. О проведении раздачи сообщил портал «Акцент» со ссылкой на благотворительную организацию «Благотворительный фонд "ВІЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ"». Именно этот фонд систематически поддерживает переселенцев в регионе.

Фонд «ВІЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ» известен в Запорожье регулярными выдачами помощи для ВПЛ из разных громад области, в частности из Бердянской и Ореховской. Организаторы обычно формируют наборы первой необходимости, учитывая потребности семей с детьми. На нынешнюю раздачу подготовлено ограниченное количество наборов, поэтому получателям советуют не затягивать с визитом.

Выдача состоится в четверг, 4 сентября 2026 года, с 12:00 до 14:00. Локация — город Запорожье, проспект Соборный, дом 232. Помощь рассчитана на семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет — жителей Комишуваской поселковой территориальной громады Запорожского района, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица именно в Запорожье.

В гуманитарный набор входят детские памперсы для малышей до 3 лет, бывшая в употреблении одежда и обувь, женские гигиенические прокладки и овсяная крупа. Получить набор могут только те семьи с детьми от 0 до 18 лет, которые еще не получали аналогичную помощь в текущем месяце. Выдача проводится исключительно по оригиналам документов.

Какие документы нужны и как получить помощь

Чтобы получить гуманитарный набор, необходимо предъявить паспорт гражданина Украины, идентификационный код (РНОКПП), свидетельство о рождении ребенка, справку о взятии на учет ВПЛ с фактической регистрацией в Запорожье и активный номер телефона. Организаторы просят приходить без лишних сопровождающих и соблюдать порядок в очереди. Уточнить детали можно непосредственно на официальных страницах благотворительного фонда «ВІЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ».

В случае объявления воздушной тревоги или угрозы обстрелов выдачу немедленно приостановят. Присутствующих просят не создавать скоплений и оперативно направляться в укрытие по сигналу. Ранее Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кто и как может получить помощь. Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто может получить 12 300 гривен.