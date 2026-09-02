У Запоріжжі комісія розглянула 199 заяв переселенців на житлові ваучери: допомогу до 2 млн гривень погодили 146 людям, а 53 заявники отримали відмову. Приблизно кожна четверта заявка не пройшла перевірку.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області знову опинилося у фокусі уваги: комісія при Запорізькій міській раді розглянула 199 заяв переселенців на житлові ваучери. Позитивне рішення ухвалили щодо 146 заяв, а 53 заявникам відмовили — це приблизно кожна четверта заявка.

Йдеться про державну програму підтримки окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які до переміщення проживали на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє портал «Акцент» із посиланням на дані Запорізької міської ради, кожен схвалений житловий ваучер передбачає до 2 млн грн на придбання нової оселі.

Хто може отримати до 2 млн грн на житло

Програма доступна не всім переселенцям. Заявник має одночасно відповідати кільком умовам:

мати чинний статус ВПО;

мати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

раніше проживати та бути зареєстрованим на тимчасово окупованій території;

фактично перебувати на підконтрольній Україні території;

не мати придатного житла на підконтрольній території;

не отримувати компенсацію за іншою державною житловою програмою.

Вимоги щодо нерухомості та попередньої допомоги перевіряють не лише щодо самого заявника — вони також поширюються на чоловіка або дружину та неповнолітніх дітей. Водночас житло на окупованій території не позбавляє людину права на ваучер: відмовлятися від власності, замовляти обстеження будинку чи підтверджувати його руйнування не потрібно.

Через що можуть відмовити у житловому ваучері

Підставою для негативного рішення може стати відсутність одного з обов’язкових статусів, невідповідність відомостей у державних реєстрах або наявність житла на підконтрольній території.

Перешкодою також може бути отримана раніше житлова компенсація чи активна заява за програмою «єВідновлення» — одночасно скористатися житловим сертифікатом і ваучером на 2 млн грн не можна. Заяву можуть не погодити навіть тоді, коли сам ветеран не має нерухомості, але квартира або будинок на безпечній території зареєстровані на дружину, чоловіка чи дитину.

Ще одна можлива причина — розбіжності у відомостях про місце проживання, склад родини або статус ВПО. Водночас міська рада не уточнила, скільки саме із 53 відмов пов’язані з кожною із цих обставин.

На що можна витратити житловий ваучер

Ваучер дозволяє придбати квартиру або приватний будинок на підконтрольній Україні території. Кошти також можна спрямувати на інвестування в новобудову, перший внесок за іпотекою або погашення частини житлового кредиту.

Гроші не виплачують заявнику готівкою і не перераховують на його особистий рахунок — оплата надходить безпосередньо продавцю нерухомості або банку. Якщо право на допомогу мають кілька ветеранів з однієї родини, їхні ваучери можна об’єднати для придбання спільного житла.

Після бронювання коштів отримувач має 60 днів на оформлення угоди. Якщо за цей час придбати житло не вдалося, бронювання анулюють, але подати запит на резервування коштів можна повторно.

Як подати заяву та перевірити рішення комісії

Подати заяву та відстежувати її розгляд можна через застосунок «Дія»: треба перейти до розділу «Послуги для ВПО» та обрати заяву на житловий ваучер. Консультації щодо програми у Запоріжжі надають за телефоном 050 025 00 15.

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