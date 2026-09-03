Что делать, если смартфон перегревается, — знают не все, хотя с этой проблемой сталкивался почти каждый пользователь. Собрали 9 действенных способов охладить устройство без полного выключения.

Как правильно заряжать смартфон — ценный совет для каждого, но не менее актуально знать, что делать, если смартфон перегревается. Перегрев вызывают прямое солнце, нагруженный процессор и плохая вентиляция, а последствием могут быть зависания системы или даже взрыв аккумулятора. Портал BGR собрал 9 способов охладить телефон без выключения.

9 способов охладить телефон

Закройте фоновые приложения: на iPhone смахните вверх, на Android — «Настройки» → «Приложения» → «Принудительная остановка».

Отключите лишние подключения (Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет) или включите авиарежим.

Сделайте паузу в тяжёлых играх вроде Genshin Impact или Call of Duty: Mobile и при монтаже видео.

Уменьшите яркость экрана и включите адаптивную яркость или автоблокировку (30 секунд на iPhone, 15 секунд на Android).

Уберите телефон от солнца: не оставляйте его в машине или возле окна даже выключенным.

Используйте оригинальное зарядное устройство и не держите телефон под подушкой во время зарядки.

Смените плотный чехол на тот, который лучше рассеивает тепло.

Обновите систему и приложения: программные ошибки тоже нагревают устройство — Apple в октябре 2023 года исправила перегрев iPhone 15 обновлением iOS 17.

Поставьте телефон перед включённым вентилятором в тени.

Если телефон перегревается постоянно

Разовый перегрев легко снять этими способами, но если гаджет нагревается регулярно без видимой причины — обратитесь в сервисный центр: проблема может быть в аккумуляторе или материнской плате.

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