Как правильно заряжать смартфон — ценный совет для каждого, но не менее актуально знать, что делать, если смартфон перегревается. Перегрев вызывают прямое солнце, нагруженный процессор и плохая вентиляция, а последствием могут быть зависания системы или даже взрыв аккумулятора. Портал BGR собрал 9 способов охладить телефон без выключения.
9 способов охладить телефон
- Закройте фоновые приложения: на iPhone смахните вверх, на Android — «Настройки» → «Приложения» → «Принудительная остановка».
- Отключите лишние подключения (Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет) или включите авиарежим.
- Сделайте паузу в тяжёлых играх вроде Genshin Impact или Call of Duty: Mobile и при монтаже видео.
- Уменьшите яркость экрана и включите адаптивную яркость или автоблокировку (30 секунд на iPhone, 15 секунд на Android).
- Уберите телефон от солнца: не оставляйте его в машине или возле окна даже выключенным.
- Используйте оригинальное зарядное устройство и не держите телефон под подушкой во время зарядки.
- Смените плотный чехол на тот, который лучше рассеивает тепло.
- Обновите систему и приложения: программные ошибки тоже нагревают устройство — Apple в октябре 2023 года исправила перегрев iPhone 15 обновлением iOS 17.
- Поставьте телефон перед включённым вентилятором в тени.
Если телефон перегревается постоянно
Разовый перегрев легко снять этими способами, но если гаджет нагревается регулярно без видимой причины — обратитесь в сервисный центр: проблема может быть в аккумуляторе или материнской плате.
Ранее Politeka также сообщала, для военных: как добавить удостоверение УБД в смартфон через «Дію».