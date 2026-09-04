Новый учебный год в школах и лицеях Днепра принес изменения в организацию образовательного процесса.

Отключение воды в отдельных районах Днепра — не единственное изменение, о котором на этой неделе говорят горожане. В школах и лицеях города с 1 сентября тоже начали действовать новые правила: заведения продолжат водить детей на музейные уроки, в сети образования продолжается перепрофилирование, а один из лицеев запустил пилот профильного образования.

Подробности нововведений в эфире «11 канала» рассказала начальница управления общего среднего образования Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко, сообщает «Наше місто».

Музейные уроки и бесплатные поездки для школьников

По словам Елены Яковенко, кроме обычных занятий, для учеников и впредь будут организовывать дополнительные культурно-образовательные проекты. Один из них — «Музейные уроки»: дети вместе с педагогами могут посещать городские музеи и проводить там занятия.

Среди заведений, с которыми сотрудничают школы Днепра, — художественный музей, Музей истории Днепра, библиотека Максима Рыльского и музей Сидура. Кроме того, школы сотрудничают со спортивными и художественными заведениями.

Для таких поездок город бесплатно организовывает перевозку детей. Для этого, в частности, используют два автомобиля Ford, которые Кёльн передал Днепру как гуманитарную помощь еще в начале полномасштабной войны.

Перепрофилирование школ и лицеев: что изменилось в сети

В этом году в Днепре также изменилась сеть учебных заведений. Это связано с перепрофилированием школ и распределением между начальным и профильным образованием.

В частности, лицей №148 стал заведением с обучением с 5-го до выпускного класса, а его начальная школа с дошкольным подразделением получила статус отдельной начальной школы №146. Так же УВК №122 преобразовали в лицей №122, где учатся с 5-го по 11-й класс, а школа №60 стала начальной школой с дошкольным подразделением.

То есть увеличение количества юридических учебных заведений связано не с появлением принципиально новых школ, а именно с процессом перепрофилирования.

Лицей №97 пилотирует новые подходы к профильному образованию

Отдельно чиновница рассказала о лицее №97. Это заведение стало одним из участников конкурсного отбора к пилотированию новых подходов государственного стандарта профильного образования.

Лицей №97 расположен в Новокодацком районе Днепра, неподалеку от гимназии №143, которая ранее была пилотным заведением для апробации государственного стандарта базового образования. Теперь часть детей, завершивших 9-й класс в гимназии №143, переходят в 10-й класс лицея №97. При этом заведение и дальше принимает новых учеников.

Ранее Politeka сообщала, атака БпЛА возле поезда Одесса–Днепр в Днепропетровской области: как спасли пассажиров.

Также Politeka сообщала, подорожание квартир в Виннице, Днепре и Одессе: застройщики рассказали, на сколько выросли цены за год.