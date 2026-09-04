Запорожье входит в зиму 2026-2027 с десятками когенерационных установок, подземными подстанциями и запасом газа. Однако российские обстрелы энергетики оставляют вероятными периодические отключения света в городе.

Графики отключения света в Запорожье до конца отопительного сезона рискуют стать привычной практикой: город готовит параллельную систему резервного питания для котельных, насосных станций и больниц, однако полностью защитить энергосеть от новых российских ударов невозможно.

Как сообщает портал «Акцент», решающими для прохождения зимы в Запорожье станут три фактора: интенсивность российских атак, скорость завершения энергетических проектов и способность коммунальщиков оперативно ремонтировать повреждённые сети. Поэтому температура воздуха — далеко не главный риск.

Насколько Запорожье готово к отопительному сезону

По данным концерна «Городские тепловые сети», по состоянию на 5 августа общая готовность объектов теплоснабжения составляла 63%. К работе подготовили 38 из 57 котельных, 9 из 13 центральных тепловых пунктов и 806 из запланированных 1008 километров теплосетей.

Испытания на плотность и прочность прошли 80% трубопроводов. Во время них выявили и устранили 174 порыва, заменили 3,6 километра магистральных и распределительных сетей, два котла и 664 единицы запорной арматуры. К началу сезона планировали обновить ещё 1,9 километра труб.

Десятки когенерационных установок для города

Главное отличие нового сезона — резкое увеличение автономных источников энергии. В Запорожье уже доставили 37 когенерационных установок общей мощностью 62,977 МВт, а до конца года хотят запустить 44 установки на 90,598 МВт.

Эти модули одновременно производят электроэнергию и тепло, но не рассчитаны на питание всех квартир. Их задача — поддерживать работу котельных, насосных станций, больниц, социальных учреждений, школ и аварийных служб. Отдельно город должен получить три блочно-модульные котельные на 22,3 МВт, а из 18 запланированных объектов солнечной генерации 11 уже ввели в эксплуатацию.

Две ключевые подстанции прячут под землю

Ещё один уровень защиты — строительство двух подземных трансформаторных подстанций, которые должны снизить уязвимость оборудования перед более мощными средствами поражения. Завершить работы планируют в октябре.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Фёдорова, эти подстанции являются ключевыми для города, а подобное решение в Украине применяют впервые. В то же время сотни километров воздушных и кабельных линий и распределительные подстанции полностью спрятать невозможно.

Почему отключение света зимой остаётся вероятным

За июнь–август энергетики зафиксировали более 1,56 тысячи повреждений оборудования вследствие российских обстрелов — почти вдвое больше, чем летом 2025 года. За три месяца потребителей повторно запитали суммарно 895 тысяч раз, а беспилотники РФ шесть раз атаковали ремонтные бригады прямо во время работ, привёл данные руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский.

Это означает, что отключения возможны даже при достаточной генерации — из-за повреждённых линий или невозможности быстро допустить бригаду к опасному участку. В конце августа посёлки Кушугум и Балабино приходилось запитывать десять раз за одну неделю; в одном случае между ремонтом и новым отключением прошло всего полтора часа.

Хватит ли газа на отопление

На общегосударственном уровне запас топлива сформирован: по состоянию на 28 августа в подземных хранилищах накопили 14,6 миллиарда кубометров газа — целевой объём базового сценария достигли на месяц раньше срока. Для запорожских котельных это снижает риск дефицита топлива, однако наличие газа не гарантирует бесперебойного отопления, если повредят электросети, насосы или теплотрассы.

Три возможных сценария зимы для Запорожья

Базовый. Отопление и вода подаются стабильно, свет могут отключать по графикам после атак или из-за дефицита в общей энергосистеме.

Отопление и вода подаются стабильно, свет могут отключать по графикам после атак или из-за дефицита в общей энергосистеме. Сложный. После ударов возникают локальные аварийные отключения, а котельные, больницы и насосные станции переходят на когенерацию и генераторы.

После ударов возникают локальные аварийные отключения, а котельные, больницы и насосные станции переходят на когенерацию и генераторы. Критический. Прямое повреждение ключевых подстанций или коммунальных объектов вызывает длительные перебои в отдельных районах — тогда разворачивают Пункты несокрушимости и дополнительные места обогрева.

Что подготовить семье к зиме

В Запорожской области сформирована резервная сеть: по состоянию на февраль 2026 года насчитывалось 425 Пунктов несокрушимости, в том числе 350 на базе государственных учреждений и 75 в помещениях бизнеса. Там можно согреться, зарядить телефон и получить базовую помощь. Актуальные адреса советуют проверять в приложении «Дія».

Домашний запас воды, заряженные павербанки, фонари, необходимые лекарства и адрес ближайшего Пункта несокрушимости остаются обязательной подготовкой для каждой семьи, поскольку гарантировать стабильное прохождение зимы в прифронтовом городе невозможно.

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