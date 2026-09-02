Графіки відключення світла в Запоріжжі на 3 та 4 вересня опубліковано: через планові та термінові ремонти електрообладнання частина вулиць тимчасово залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 3 та 4 вересня передбачають тимчасові знеструмлення через планові та термінові ремонти електрообладнання. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго. Обмеження електропостачання триватимуть переважно з 09:00 до 17:00, а 4 вересня на частині адрес — до 16:00.

Графік на 3 вересня

У четвер, 3 вересня, за плановим ремонтом електрообладнання електроенергію відключатимуть з 09:00 до 17:00. Серед вулиць, які можуть залишитися без світла: Авіаторів (Волгодонська), Вячеслава Зайцева (Лермонтова), Геологічна, Коксобудівна, Мартенівська, Перемоги, Республіканська, Фортечна, Юності, а також проспект Соборний (будинки 81, 87, 87а та окремі приміщення будинку №81).

Того ж дня з 09:00 до 17:00 заплановано терміновий ремонт електрообладнання. Без світла можуть залишитися споживачі на вулицях Алмазній, Володимира Мономаха (Олександра Невського), Дніпровські Пороги, Історичній, Морфлотській, Платона Майбороди (Сеченова), Товариській, Чудовій, а також у провулках Броварському (Брестському) та Фінському (Карельському).

Графік на 4 вересня

У п'ятницю, 4 вересня, частина споживачів залишиться без електроенергії через планові ремонти. З 09:00 до 17:00 відключення заплановані на вулицях Алмазній, Зачиняєва, Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної), Республіканській, Фортечній. З 09:00 до 16:00 — на вулицях Авіаційній, Академіка Вернадського (Тимошенка), Леоніда Каденюка (Чкалова), Платона Майбороди (Сеченова), Слобожанській (Сахалінській), Української діаспори (броненосця «Потьомкін»), Юності, проспекті Соборному.

Також 4 вересня з 09:00 до 16:00 триватиме терміновий ремонт електрообладнання. Через це без світла можуть залишитися споживачі на вулицях Авіаторів (Волгодонській), Залізній, Запоріжсталівській, Коксобудівній, Подорожній (Путійній), Чавунній та у провулку Збройовому.

Що робити споживачам

Енергетики зазначають, що зазначений час є плановим і може змінюватися залежно від перебігу ремонтних робіт та ситуації в електромережі. Актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі варто уточнювати на офіційних ресурсах «Запоріжжяобленерго».

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