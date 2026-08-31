Графіки відключення світла в Запоріжжі 1 та 2 вересня передбачають знеструмлення низки вулиць з 9:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 1 та 2 вересня оприлюднені: у частині міста електроенергію вимикатимуть у світлу пору доби — з 9:00 до 17:00. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 1 та 2 вересня стосуються обох днів: і 1, і 2 вересня відключення заплановані в один і той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00.

Які вулиці знеструмлять 1 вересня

У вівторок, 1 вересня, з 9:00 до 17:00 без електропостачання можуть залишитися:

вул. Аеродромна, Аматорська, Амбулаторна, Ангарна, Балка Попівка, Барикадна, Ботанічна, Вагонна, Васильєва, Весела, Волі, Дирижабельна, Енергодарська (Академіка Карпинського), Зелена, Індустріальна, Історична, Каштанова, Компресорна, Космічна, Культурна, Лазаретна, Леоніда Каденюка (Чкалова), Ливарна, Літакова, Механічна, Міжнародна, Молодіжна, Нагірна, Оранжерейна, Павлокічкаська, Перемоги, Польова, Промислова, Реконструктивна, Садова, Святоволодимирівська (Калініна), Снайперська, Степова, Столярна, Тополіна, Фізкультурна, Чорноморська, Юрія Баранніка (Серафимовича), Ясельна;

пр. Соборний, бул. Вінтера, вул. Дніпрогесівська.

Які вулиці знеструмлять 2 вересня

У середу, 2 вересня, також з 9:00 до 17:00 графік охоплює такі адреси:

вул. Авіаторів (Волгодонська), Аматорська, Архипа Куїнджі (Сурікова), Василя Діденка (Боженка), Вольська, Вячеслава Зайцева (Лермонтова), Герхарда Ремпеля (Дибенка), Голди Меїр (Сусаніна), Дітріха Тіссена (Ліхачова), Доблесна, Довженка, Івана Виговського (Волоколамська), Капустяна, Карпатська (Анарська), Клінічна, Коксобудівна, Комбінатська, Компресорна, Леоніда Бикова (Тимурівська), Лиманська, Лірична, Маєткова (Московська), Мартенівська, Насосна, Олександрівська, Павла Чубинського (Панфьорова), Павлокічкаська, Памірська, Паторжинського, Перемоги, Посадочна, Прокатна, Профспілкова, Семеренка, Серікова Сергія (Комсомольська), Соняшникова (Миколи Руднєва), Ферганська, Фільтрова, Чавунна, Чорнобаївська (Іртишська), Шенвізька (Леженка), Абрагама Коопа (Істоміна), Аскольдова (Пожарського), Героїв 37-го батальйону (Шушенська), Гребінки (Рози Люксембург), Дубовця, Зачиняєва, Кам'янсько-Дніпровська, Куренева (Булавіна), Лікарняна, Міклея, Остапа Вишні, Піщана, Фучика;

пр. Соборний, пров. Березневий (Мартовський), Водонапірний, Замковий (Якутський), Тупиковий, Хлібосольний (Млиновий), Пам'ятний, Сріблястий.

Що робити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та повербанки, а також уточнити графік саме за своєю адресою — переліки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

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