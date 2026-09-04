Отключение света в Одесской области переходит в аварийный режим — энергетики ввели сетевые ограничения без определенных графиков из-за повреждения магистральных энергообъектов после ночной атаки.

Как сообщает Times.od.UA в компании «ДТЭК Одесские электросети» объяснили, что масштабные разрушения оставили часть оборудования непригодной для передачи нужного количества энергии. Поэтому аварийные отключения — вынужденная мера, которая позволяет сбалансировать нагрузку и избежать серьезных системных аварий.

Почему графики пока невозможны

Составить точные графики сейчас не получается, поскольку длительность отключений напрямую зависит от уровня потребления. «Сейчас спрогнозировать графики отключений невозможно, поскольку их длительность зависит от уровня потребления электроэнергии: чем больше нагрузка на сеть, тем длительнее могут быть отключения», — сообщили в ДТЭК.

Электроснабжение в регионе уже восстановили, однако оборудование пока не выдерживает полной нагрузки. Именно поэтому энергетики просят жителей ответственно и экономно расходовать электроэнергию: включать только самые необходимые приборы и не запускать одновременно несколько мощных устройств — стиральные машины, бойлеры или электроплиты.

Как узнать, будет ли свет по вашему адресу

Актуальную информацию об отключениях по конкретному адресу можно получить в официальных ботах Viber и Telegram, а также на сайте «ДТЭК Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия». Данные там обновляются по мере изменения ситуации в сети.

Энергетики подчеркивают: пока сеть работает в аварийном режиме, ситуация может меняться быстро, поэтому официальные боты и сайт ДТЭК остаются самым надежным источником актуальной информации для жителей региона.

Ранее Politeka сообщала, света не будет с утра до вечера: энергетики обнародовали графики отключения света в Одесской области 29 и 30 августа.