Поезд Одесса — Житомир за три летних месяца перевез 155 553 пассажира и вошел в список самых загруженных в Украине. Прямое сообщение сохраняется и в сентябре, но график уже отличается от того, с которым маршрут запускали.

Поезд Одесса — Житомир на Житомирщине остается одним из самых востребованных маршрутов региона — только за июнь–август им воспользовались 155 553 пассажира. Это позволило рейсу войти в список поездов с наибольшим пассажиропотоком в Украине.

Такие итоги лета 2026 года обнародовала «Укрзализныця». Всего за три месяца железной дорогой воспользовались 8,14 млн пассажиров. Для сравнения: в прошлом году за тот же период было 8,07 млн, а в 2024-м — 7,94 млн. То есть пассажиропоток на железной дороге растет второй год подряд.

Прямое сообщение между Житомиром и Одессой сохраняется и в начале сентября. По актуальному графику на 2 сентября поезд №148 отправляется из Житомира в 16:40 и прибывает на станцию Одесса-Главная в 08:27 следующего утра. Время в пути — 15 часов 47 минут.

В обратном направлении состав отправляется с Одессы-Главной в 19:55 и прибывает в Житомир в 11:45. В текущем расписании рейсы Житомир — Одесса указаны до 7 сентября, а Одесса — Житомир — до 6 сентября.

График уже отличается от того, с которым маршрут запускали летом 2025 года. Тогда поезд из Житомира отправлялся в 13:58 и прибывал в Одессу в 06:16, а в обратную сторону — в 19:33 и 12:27 соответственно. Нынешние часы отправления и прибытия сместились, поэтому пассажирам стоит ориентироваться на обновленное расписание.

Как проверить расписание перед поездкой

«Укрзализныця», подводя летние итоги, сообщила, что входит в осень с несколько обновленным графиком. Поэтому перед конкретной поездкой наличие билетов и время отправления советуют еще раз сверить в официальном приложении перевозчика — там данные обновляются быстрее всего.

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