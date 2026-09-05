Херсонская ОВА утвердила областную программу социальной поддержки ветеранов войны, военнослужащих, их семей и семей погибших Защитников и Защитниц на 2027–2029 годы. На неё из областного бюджета направят 64,05 млн гривен.

Денежная помощь в Херсонской области получает новое продолжение — областные власти утвердили трёхлетнюю программу социальной поддержки ветеранов войны, военнослужащих, их семей и семей погибших Защитников и Защитниц Украины на 2027–2029 годы.

Соответствующее распоряжение, как сообщает издание «Мост», подписал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. На реализацию программы из областного бюджета направят 64 052 тыс. грн.

Документ охватывает сразу несколько направлений: медицинскую, физическую и психологическую реабилитацию, социальную защиту раненых и семей погибших, физкультурно-оздоровительную работу, увековечение памяти Героев, а также содействие занятости и самозанятости ветеранов.

Программа предусматривает несколько конкретных выплат. Самая большая — единовременная материальная помощь в размере 50 000 гривен для семей погибших Защитников и Защитниц.

Военнослужащие, освобождённые из российского плена, смогут получить 30 000 гривен. Отдельно программа вводит ежеквартальную помощь детям-сиротам из числа семей погибших воинов.

Ещё 15 000 гривен смогут получить военные, получившие ранения или контузии во время обстрелов на деоккупированной территории области и в Херсоне.

Что ещё предусматривает программа

Кроме прямых выплат, областная программа будет финансировать оплату услуг по изготовлению технической документации на недвижимость для ветеранов и семей погибших, мероприятия по профессиональной адаптации, обеспечение необходимой одеждой освобождённых из плена и создание специальных условий для реабилитации.

Кто сколько может получить

Семьи погибших Защитников и Защитниц — 50 000 грн единовременно;

Освобождённые из российского плена — 30 000 грн;

Дети-сироты из семей погибших воинов — ежеквартальная помощь;

Раненые и контуженные военные на деоккупированной территории области и в Херсоне — 15 000 грн.

Программа рассчитана на 2027–2029 годы, поэтому выплаты начнут действовать со следующего года. Детали оформления помощи следует уточнять в органах социальной защиты по месту жительства.