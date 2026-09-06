Как нельзя заряжать смартфон — вопрос, который большинство владельцев игнорирует ежедневно. Оставляя устройство на зарядке на всю ночь, люди ускоряют деградацию аккумулятора и сокращают срок его службы.

Перегрев смартфона во время зарядки сокращает жизнь батареи. Чаще всего к нему приводит одна ежедневная привычка — оставлять телефон подключённым к зарядке на всю ночь. Об этом пишет ТСН со ссылкой на BGR.

Главная причина, почему нельзя постоянно держать смартфон в розетке, — риск перегрева. Чтобы понять, как нельзя заряжать смартфон, стоит запомнить: избыточное тепло со временем снижает максимальную ёмкость аккумулятора, поэтому устройство начинает разряжаться быстрее.

На температуру во время зарядки влияет несколько факторов. Это тёплое помещение, некачественный кабель, который передаёт слишком много энергии за короткое время, а также конкретная модель. Флагманские смартфоны с мощными процессорами, например Galaxy S25 Ultra, нагреваются иначе, чем бюджетные устройства.

Чтобы снизить риск, специалисты советуют перед зарядкой снимать с телефона чехол — особенно толстый, который мешает отводу тепла. Не стоит и оставлять устройство подключённым после того, как оно достигло 100%: даже после завершения процесса смартфон может периодически потреблять энергию и дополнительно нагреваться.

Во время зарядки также нежелательно запускать требовательные игры или ресурсоёмкие приложения — они повышают температуру устройства. Обычное использование, например переписка или просмотр ленты, обычно проблем не создаёт.

Какие функции помогают беречь батарею

Встроенные инструменты смартфона способны продлить службу аккумулятора. На Android это Adaptive Charging, на iPhone — Optimized Battery Charging и Charge Limit. Последняя позволяет установить максимальный уровень заряда, после которого процесс прекращается, — например, на отметке 80%.

Optimized Battery Charging анализирует привычки пользователя и определяет, когда именно завершить зарядку до 100%, чтобы аккумулятор меньше времени находился под высокой нагрузкой. Преимущество Adaptive Charging в том, что смартфон не заряжается на максимальной мощности всё время: на определённом этапе скорость снижается, и батарея достигает 100% незадолго до привычного отключения.

Что делать, если телефон начал медленно заряжаться

Если устройство стало заряжаться медленно, проверьте пять вещей: кабель, адаптер питания, настройки смартфона, загрязнённый разъём и износ самого аккумулятора. Чаще всего причина — в повреждённом кабеле или пыли, скопившейся в порту зарядки.

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