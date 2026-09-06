Графики отключения света в Днепропетровской области и на неделю с 7 по 13 сентября предусматривают плановые работы на электросетях в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске и ряде населенных пунктов области.



О графиках отключения света в Днепропетровской области сообщила у себя в телеграмм канале ЧАО "ПЭЭМ"ЦЕК".



Электроэнергию по отдельным адресам будут отключать преимущественно в дневное время.

В Днепре ограничения запланированы на несколько дней. 7 и 8 сентября с 08.00 до 18.00 без электроснабжения может оставаться проспект Богдана Хмельницкого. 8 сентября с 08:00 до 18:00 работы коснутся улицы Радуги, переулков Изумрудного и Фиалкового. Отдельно с 10.00 до 14.00 электроэнергию могут отключить на улице Академика Янгеля.

9 сентября с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться на ряде улиц Днепра, в том числе Зоологической, Встречной, Каховской, Апрельской, Марганцевской, Мирной, Августовской, Сурской, Черноморской и Шпакова. Также в список вошли Радуги, Дорога, Яхонтова и переулки Голубой и Фиалковый.

10 сентября с 08:00 до 18:00 отключения запланированы на улицах Инженерной, Квартальной, Мирослава Скорика, Радуги, Дивизионной, Дороге, Соломенской, Татарской и Яхонтовой. Также работы будут проводиться в переулках Янтарном и Фиалковом.

В Днепровском районе 8 сентября с 09:00 до 18:00 электроснабжение будет ограничено в селе Обуховка — на территории садовых обществ, а также на Центральной. В селе Орельское работы запланированы на Заводской.

В Самаровском районе 9 сентября с 08:00 до 18:00 электроэнергии не будет по отдельным адресам в селе Черкасское - Лесной, Медицинской, Мира и Полевой.

В Павлограде отключения запланированы на 7 и 8 сентября. 7 сентября с 08:00 до 18:00 работы затронут улицы Виталия Шкуренко и Сергея Королева, а 8 сентября — Виталия Шкуренко и Почтовой.

В Желтых Водах 7 сентября с 07:30 до 18:00 электроснабжение будет ограничено на бульваре Свободы, улицах Пожарной, Рудной, Шахтерской Славы, Музейной и в переулках Капитальном и Рудничном. В этот день с 08:00 до 18:00 работы запланированы в Марьевке и Софиевке.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 7 по 13 сентября также охватывают Вольногорск и районы области. В Вольногорске 9 сентября с 08:00 до 17:30 без электроэнергии может остаться переулок Соборный, а в селе Посуньки – улицы Степная и Центральная.

В Каменском районе 7 и 8 сентября с 09:00 до 17:30 плановые работы будут проводиться в селе Днепровское. В перечень вошли, в частности, Набережная, Стрелецкая, Садовая, Спортивная, Центральная, Млечная, Шевченко и близлежащие переулки.

В Криворожском районе 7 сентября отключения запланированы в Широком, Лозоватке и других населенных пунктах. 8 сентября работы проведут в Новом Кременчуге, а 9 сентября – в Широкой Даче, Широком и Надеждовке.

Указанные ограничения связаны с проведением плановых работ на электросетях. Время восстановления электроснабжения может зависеть от хода работ, поэтому жителям следует учитывать возможные изменения в графике.





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