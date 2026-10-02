Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря программе компенсации за приют: государство ежемесячно выплачивает деньги владельцам жилья, которые бесплатно размещают у себя переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря государственной программе компенсации за приют. Украинцы, которые бесплатно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам, могут получать ежемесячную компенсацию от государства, сообщает «Наше місто» со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Выплата предусмотрена для физических лиц — владельцев жилья, которые бесплатно размещают у себя переселенцев. Компенсацию назначают на шесть месяцев, после чего ее могут автоматически продлить еще на такой же срок, если во время повторной проверки подтвердится право на выплату.

Какие условия нужно выполнить

Жилье должно предоставляться переселенцам полностью бесплатно, а владелец не может взимать с них плату за проживание. При этом переселенцы должны фактически проживать по адресу, указанному в заявлении.

Компенсацию не назначают, если владелец жилья и ВПЛ являются близкими родственниками первой степени. Речь идет о супругах, родителях и детях.

Как оформить компенсацию за приют

Для первого получения компенсации владелец жилья вместе с представителем семьи ВПЛ должен подать заявление и уведомление установленной формы в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в ближайшем сервисном центре.

Когда могут прекратить выплату

Пенсионный фонд проверяет информацию, указанную при оформлении компенсации, а также фактическое место проживания переселенцев. Если выявляют нарушения или недостоверные данные, выплату могут прекратить.

Основанием для прекращения компенсации может стать отсутствие ВПЛ по указанному адресу более месяца или пребывание человека за границей более 30 дней подряд. Выплату также могут отменить, если выяснится, что владелец и переселенец являются родственниками первой степени или при оформлении были поданы недостоверные сведения.

Нельзя одновременно получать компенсацию за размещение ВПЛ и субсидию на аренду этого же жилья. Это разные механизмы государственной поддержки, которые не сочетаются.

Ранее Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить компенсацию за приют.

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