Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня вже оприлюднені. Знеструмлення заплановані в Жовтих Водах, Вільногірську та кількох селах області.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня вже оприлюднені — енергетики назвали населені пункти, вулиці та години знеструмлень. Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Частину графіків також опублікувала компанія ДТЕК.

31 серпня

У понеділок, 31 серпня, з 8:00 до 18:00 електроенергії не буде в селищі Губиниха. За графіками ДТЕК там знеструмлять вулицю Річкову.

1 вересня

У вівторок, 1 вересня, в місті Жовті Води з 07:30 до 18:00 світла не буде на таких адресах — за даними ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК": вулиця Футбольна, Роз'їзд Тищенко, бульвар Свободи, вулиця Березнева, вулиця Героїв України, вулиця Івана Богуна.

Того ж дня з 8:00 до 18:00 за графіками ДТЕК знеструмлять одразу кілька сіл. У селі Івано-Михайлівка — вулицю Українську, у селищі Губиниха — вулицю Річкову. У селі Королівка без світла лишаться вулиці Активна, Кримська, Молодіжна, Пушкіна, Районна та Рахівнича, а в селі Хащеве — вулиця Овчаренка.

2 вересня

У середу, 2 вересня, в Жовтих Водах з 07:30 до 18:00 за графіками ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" знеструмлять: вулицю Вересневу, вулицю Футбольну, Роз'їзд Тищенко, вулицю Сергія Федорченка, вулицю Соборну, провулок Медовий, провулок Родинний, вулицю Григорія Сковороди, вулицю Данила Нечая, вулицю Донбасівську, вулицю Жовторічанську, вулицю Калинову, вулицю Кооперативну, вулицю Мостову, вулицю Набережну, вулицю Поштову, вулицю Ярову.

Також 2 вересня з 07:30 до 18:00 знеструмлення заплановані у Вільногірську — за даними ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК": бульвар Миру, вулиця Молодіжна, вулиця Центральна.

Що варто знати

Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може коригуватися залежно від стану мереж. Оновлені графіки відключення світла в Дніпропетровській області на наступні дні тижня ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ДТЕК публікуватимуть на своїх офіційних сторінках.

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