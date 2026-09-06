Вечером 5 сентября в центре Николаева прорвало магистральный водовод диаметром 500 мм. С 23:00 водоснабжение прекратят на ряде улиц в центре и в микрорайоне Соляные.

Отключение воды в Николаеве в эту субботу произошло из-за аварии на магистральном водоводе. Вечером 5 сентября на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой прорвало трубу диаметром 500 мм — значительная часть города может остаться без водоснабжения.

Прорыв произошел прямо возле взорванного памятника погибшим милиционерам. Фонтанчики воды выбиваются из-под земли, и поток уже затопил значительную площадь сквера Защитников в самом центре Николаева.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Николаевводоканал», вследствие аварии с 23:00 прекратят водоснабжение на нескольких участках. В частности, без воды останутся улица Садовая — от улицы И. Бедзая до Набережной, проспект Центральный — от улицы М. Морской до 3-й Слободской, а также часть микрорайона Соляные до остановки «Школьная».

Водовод, который прорвало, является одним из ключевых для центральной части города, поэтому работники водоканала пока не называют точных сроков завершения ремонта. Если для устранения прорыва придется полностью перекрывать подачу, то без воды могут оказаться абоненты не только в центре, но и в микрорайоне Соляные.

Что советуют жителям

Коммунальщики рекомендуют заранее запастись питьевой и технической водой, особенно жителям перечисленных улиц. Уточнить сроки восстановления водоснабжения и узнать о графике ремонтных работ можно непосредственно в «Николаевводоканале» или через официальные каналы предприятия.

Напомним, ранее в Николаеве из-за аварии на водопроводе уже затапливало трамвайные пути. Сейчас бригады водоканала работают на месте, чтобы как можно быстрее локализовать прорыв и восстановить подачу воды.

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