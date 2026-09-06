В Черкассах по состоянию на август 2026 года проживают около четырех тысяч переселенцев из Луганщины, среди них — 300 человек из Попасной. Громада, которая из-за войны переехала в Черкасскую область, сохранила школу, садик и единство.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области помогает переселенцам не чувствовать себя брошенными — в Черкассах по состоянию на август 2026 года проживают около четырех тысяч человек из Луганщины, среди них 300 выходцев из Попасной. Об этом говорится в материале Суспільного.

Попаснянская громада после начала полномасштабной войны была вынуждена релоцироваться в Черкасскую область. Город Попасная на Луганщине оказался в зоне активных боевых действий, поэтому часть жителей, местная администрация и коммунальные учреждения переехали на новое место и продолжают работать.

На новом месте громада сохранила ключевые учреждения — в частности школу и детский сад. Благодаря этому переселенцы могут получать привычные образовательные и социальные услуги и не терять связи, которые складывались годами.

Сами переселенцы отмечают, что не чувствуют себя брошенными. Поддержка местной власти и самих жителей громады помогает людям, потерявшим дом, постепенно налаживать жизнь в новом регионе.

Что дает релокация громады

Релоцированная громада — это не только переезд людей, но и возможность сохранить документы, социальную защиту, медицинскую и образовательную поддержку. Те, кто официально зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо, могут рассчитывать на государственные выплаты и помощь на проживание.

По данным Суспільного, в Черкассах сейчас проживают четыре тысячи вынужденных переселенцев из Луганщины. Из них 300 — выходцы из Попасной, которые вместе с громадой сохраняют единство и помогают друг другу.

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