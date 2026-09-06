Житомирский горсовет обнародовал проект плана работы исполкома на октябрь–декабрь 2026 года. В 19-страничном документе — жилье для переселенцев, готовность города к зиме, питание школьников и проверка сирен.

Социальная поддержка в Житомирской области охватывает всё больше людей — Житомирский горсовет 3 сентября обнародовал 19-страничный проект плана работы исполкома на октябрь–декабрь 2026 года, где отдельным блоком прописаны жильё для ВПО, тепло и питание детей.

Как сообщает Житомир Онлайн, это пока план: часть вопросов хотят рассмотреть в определённые даты, другие внесли в перечень «при необходимости». Из 19 страниц издание выбрало семь пунктов, наиболее близких к повседневной жизни горожан.

Питание детей в школах

Первый октябрьский блок напрямую касается родителей. На 7 октября в плане стоит утверждение сети детских садов, школ и учреждений внешкольного образования на 2026/2027 учебный год, а также вопрос о стоимости и организации питания отдельных категорий детей.

Конкретных сумм в документе пока нет. Но сам факт, что питание вынесли отдельным пунктом, делает это заседание одним из тех, за которыми родителям стоит следить.

Тепло и тарифы

В октябре исполком планирует рассмотреть готовность объектов Житомирской громады к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Отдельно в перечне вопросов, которые могут вынести при необходимости, есть установление тарифов на тепловую энергию — конкретного нового тарифа в документе пока нет.

Жильё для ВПО и аренда

Жилищный блок в документе самый большой. Среди вопросов — квартирный учёт, социальное жильё, временное жильё, продление сроков проживания, служебные квартиры и жильё для внутренне перемещённых лиц.

Отдельным пунктом предусмотрено определение опосредованной стоимости найма жилья в Житомире в IV квартале 2026 года. Также исполком при необходимости может рассматривать разрешения на проживание ВПО в модульных сооружениях и продление сроков проживания во временном жилье.

Социальные выплаты горожанам

В социальном блоке прописаны адресные материальные выплаты. Отдельными пунктами указаны помощь на наём жилья, поддержка внутренне перемещённых лиц и компенсация расходов людям, которым нужно ездить на гемодиализ.

Также в плане предусмотрены вопросы об адресной материальной помощи матери, жене и отцу погибшего Защитника Украины.

Что стоит знать переселенцам

Документ пока не содержит конкретных сумм и не открывает приём заявлений. Определены лишь ориентировочные даты, когда жилищные и социальные вопросы могут вынести на исполком: 7 октября — сеть учебных заведений и исполнение бюджета за девять месяцев 2026 года, 2 декабря — проект бюджета громады на 2027 год.

Решения исполкома публикуются на официальном сайте Житомирского горсовета. После принятия решений по жилью для ВПО переселенцам стоит обращаться в департамент социальной политики горсовета или в ЦНАП.

Сирены и благотворительный забег

Самый длинный блок плана касается гражданской защиты. На октябрь–декабрь предусмотрены обслуживание, ремонт и подключение электросирен централизованного оповещения, а в ноябре — комплексная проверка готовности системы оповещения с доведением до населения учебной информации.

Кроме того, 4 ноября исполком планирует рассмотреть проведение благотворительного забега «Житомирские вертикали» — в прошлом году трейл собрал более 600 спортсменов на дистанциях 7, 14 и 26 километров. А на 16 декабря в плане стоят основные задачи гражданской защиты Житомирской громады на 2027 год.

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