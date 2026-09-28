Графики отключения света в Одесской области 29 сентября опубликовал городской совет Черноморска: во вторник, 29 сентября, четыре улицы города на несколько часов останутся без электроснабжения из-за плановых работ ДТЭК.

Отключение света в Одесской области снова в графиках — уже 29 сентября в городе Черноморск энергетики проведут плановые профилактические работы, поэтому часть улиц на несколько часов останется без электроснабжения.

Работы будет выполнять ДТЭК Одесские электросети, чтобы повысить надежность сетей и предотвратить аварии. Об этом сообщает сайт Черноморского городского совета.

Когда и где не будет света

Графики отключения света в Одесской области 29 сентября предусматривают обесточивание с 08:00 до 17:00 на четырех улицах Черноморска. Вот полный список адресов:

ул. Леси Украинки — дома 1, 21, 25;

ул. Месячная — дома 1, 4, 7, 8, 12, 14/16, 17;

ул. Рыбацкая — дома 4, 8, 12, 13А;

ул. Шевченко — дома 12, 18.

В горсовете подчеркивают, что отключение плановое, а не аварийное: оно необходимо для профилактики и обновления оборудования в электрических сетях громады. После завершения работ свет должны вернуть по графику — в 17:00.

Что стоит сделать жителям

Чтобы пережить часы без электроэнергии без неудобств, стоит заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и ноутбуки. Чувствительную к перепадам напряжения технику — холодильники, котлы, компьютеры — лучше на время работ отключить от розеток.

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