Отключение света в Одесской области снова в графиках — уже 29 сентября в городе Черноморск энергетики проведут плановые профилактические работы, поэтому часть улиц на несколько часов останется без электроснабжения.
Работы будет выполнять ДТЭК Одесские электросети, чтобы повысить надежность сетей и предотвратить аварии. Об этом сообщает сайт Черноморского городского совета.
Когда и где не будет света
Графики отключения света в Одесской области 29 сентября предусматривают обесточивание с 08:00 до 17:00 на четырех улицах Черноморска. Вот полный список адресов:
- ул. Леси Украинки — дома 1, 21, 25;
- ул. Месячная — дома 1, 4, 7, 8, 12, 14/16, 17;
- ул. Рыбацкая — дома 4, 8, 12, 13А;
- ул. Шевченко — дома 12, 18.
В горсовете подчеркивают, что отключение плановое, а не аварийное: оно необходимо для профилактики и обновления оборудования в электрических сетях громады. После завершения работ свет должны вернуть по графику — в 17:00.
Что стоит сделать жителям
Чтобы пережить часы без электроэнергии без неудобств, стоит заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и ноутбуки. Чувствительную к перепадам напряжения технику — холодильники, котлы, компьютеры — лучше на время работ отключить от розеток.
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