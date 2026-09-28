Доплаты для пенсионеров в Черкасской области могут вырасти: в проекте государственного бюджета на 2027 год заложено повышение выплаты по уходу для людей почтенного возраста.

Доплаты для пенсионеров в Черкасской области могут измениться уже в следующем году — для части людей почтенного возраста планируют пересмотреть ежемесячную выплату по уходу.

Об этом говорится в публикации издания «На пенсии» со ссылкой на проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Как сообщает ТСН, изменение размера выплаты связано с запланированным повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На сколько вырастет доплата

Размер этой выплаты определяется как 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В проекте бюджета на 2027 год этот показатель предлагают повысить с нынешних 2595 до 2878 гривен.

Если предложенные цифры утвердят, доплата по уходу составит: 2878 × 40% = 1151,2 гривни — то есть около 1151 гривни в месяц вместо нынешних 1038 гривен.

Кто имеет право на выплату

Деньги назначают не всем, кому исполнилось 80 лет. Чтобы получить доплату, нужно одновременно соответствовать нескольким условиям:

достичь 80-летнего возраста;

получать пенсию по возрасту;

проживать самостоятельно, без других лиц;

не иметь трудоспособных родственников, которые по закону должны его содержать;

иметь медицинское заключение о потребности в постоянном постороннем уходе.

То есть самого факта достижения 80 лет недостаточно — выплату по уходу не начисляют автоматически, в отличие от обычных возрастных надбавок.

Как оформить доплату

Основной документ — заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), подтверждающее потребность в постоянном уходе. Сначала нужно обратиться к семейному врачу и пройти обследование, после чего ВКК выдаст соответствующий документ.

Далее документы подают в Пенсионный фонд Украины. Обычно нужны: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, заключение ВКК, декларация о доходах, а также документы, подтверждающие одинокое проживание или отсутствие трудоспособных родственников.

Стоит отметить: 1151 гривня — это расчетная сумма по показателю 2878 гривен, заложенному в проекте бюджета-2027, а не уже установленная выплата. Рост произойдет лишь после утверждения бюджета.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ рассказали, кто получит дополнительно от 300 до 570 гривен.