Денежная помощь в Черниговской области доступна для ВПЛ и жителей громад, где велись боевые действия, — до 2600 долларов на открытие, восстановление или развитие собственного дела.

Новая денежная помощь в Черниговской области снова становится темой для предпринимателей — на этот раз речь идет о финансовой поддержке микробизнеса для переселенцев, которую можно направить на собственное дело.

В Украине открыта программа финансовой поддержки микробизнеса внутренне перемещенных лиц. В ее рамках предоставляется возможность получить до 2600 долларов на открытие, восстановление или развитие собственного дела, сообщает «ЯМариуполь.Киев», передает ИА «РеИнформ».

Программа направлена на помощь людям и микробизнесам, пострадавшим из-за войны и стремящимся открыть или развить собственное дело. При этом важное условие: бизнес-идеи в аграрном направлении в рамках программы не поддерживаются.

Денежная помощь доступна для ВПЛ, а также для местных жителей громад, относящихся к территориям, где ведутся или велись боевые действия — в соответствии с перечнем, определенным приказом №376. Программа действует в Днепропетровской, Киевской (вместе с городом Киевом), Черниговской и Одесской областях.

Средства можно использовать исключительно на приобретение оборудования и инструментов для открытия, восстановления или развития собственного дела. Кроме финансирования, участники получают доступ к обучению, практическим онлайн-встречам и занятиям о том, как планировать, развивать и усиливать собственный бизнес.

Как оформить участие в программе

Регистрация на программу доступна онлайн по ссылке, которую публикует организатор. В рамках программы участникам предлагают не только деньги, но и сопровождение: обучающие модули и регулярные онлайн-встречи для начинающих предпринимателей.

Программу реализует общественная организация «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с международной организацией Mercy Corps. Подать заявку могут как переселенцы, так и местные жители громад из определенного приказом №376 перечня территорий.

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