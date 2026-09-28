Подорожание продуктов в Николаевской области продолжается — по данным мониторинга цен, стоимость гречки и сахара в супермаркетах за последний месяц заметно выросла. Рассказываем, сколько теперь стоят базовые продукты в сетях области.

Подорожание продуктов в Николаеве не останавливается — жители области фиксируют дальнейший рост цен на базовую продовольственную корзину. По данным мониторинга Минфина, актуальным на 28 сентября 2026 года, самые дорогие позиции в супермаркетах региона продолжают ползти вверх.

Больше всего изменилась цена на гречку. Средняя стоимость килограмма крупы в сетях области теперь составляет 80,95 гривни, тогда как еще в августе среднемесячная цена была 74,63 гривни — то есть за месяц продукт прибавил более 6 гривен. Дешевле всего гречку продают в Metro и Auchan — по 74,90 гривни за килограмм, чуть дороже в Novus (74,99 гривни), а самый большой ценник выставлен в Megamarket — 99 гривен.

Сахар тоже не стоит на месте

Подорожание продуктов в Николаевской области затронуло и сахар. Кристаллический сахар сейчас в среднем стоит 35,82 гривни за килограмм — еще в августе среднемесячная цена была на уровне 30,22 гривни. Разница составляет около 5,6 гривни на килограмме за один месяц.

Разброс цен по сетям здесь меньше: в Metro и Auchan килограмм сахара продают по 34,90 гривни, в Novus — 34,99 гривни, а самый дорогой вариант снова в Megamarket — 38,50 гривни.

Что с другими товарами корзины

Кроме гречки и сахара, мониторинг отслеживает также подсолнечное масло, муку, куриные яйца и курятину. Эти позиции традиционно реагируют на колебания стоимости сырья и логистики, поэтому специалисты советуют следить за ценниками в разных сетях и сравнивать их перед покупкой.

Как сэкономить на продуктах

Чтобы минимизировать расходы, стоит обращать внимание на акционные предложения сетей и покупать продукты с длительным сроком хранения про запас. Цены между супермаркетами области заметно отличаются — как видно на примере гречки, разница между самой дешевой и самой дорогой позицией может достигать более 24 гривен на килограмме.

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