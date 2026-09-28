Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 29 сентября по 5 октября показывает заметный перепад температур: от +21° в начале недели до +14° в воскресенье, а в понедельник, 5 октября, синоптики прогнозируют осадки.

предыдущий недельный прогноз погоды для Одесской области уже предупреждал о приближении дождей, и новая неделя также принесет заметные изменения: по данным синоптиков, с 29 сентября по 5 октября дневная температура постепенно снизится с +21° до +14°, а в конце периода область накроют осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Одесской области ожидается от +14° до +21°, а ночью столбики термометров будут опускаться до +11°...+15°.

Во вторник, 29 сентября, воздух прогреется до +21° днем, ночью ожидается +15°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 30 сентября, температура удержится на отметке +20° днем и +14° ночью. Небо преимущественно чистое — синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В четверг, 1 октября, столбики термометров опустятся до +19° днем и +13° ночью. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В пятницу, 2 октября, дневная температура останется на уровне +19°, ночью — +13°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 3 октября, воздух прогреется лишь до +16° днем, а ночью охладится до +11°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, температура опустится до самой низкой отметки недели — +14° днем и +11° ночью. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 5 октября, днем немного потеплеет — до +16°, ночью ожидается +14°. Облачность переменная, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 29 сентября, с максимумом +21°, а самым прохладным — воскресенье, 4 октября, когда днем не прогреется выше +14°. Общий перепад температур за неделю составит 7°, а осадки ожидаются в понедельник, 5 октября.

Учитывая постепенное охлаждение, одесситам стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В понедельник, когда прогнозируют осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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