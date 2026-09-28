Графики отключения света в Кропивницком 29 и 30 сентября опубликовали энергетики: без электроснабжения временно останутся жители десятков улиц из-за плановых ремонтных работ.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 28 сентября по 4 октября опубликованы заранее — энергетики предупреждают о плановых обесточиваниях, чтобы жители успели подготовиться.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, в Кропивницком будут проводить капитальные и текущие ремонты электросетей, а также техническое обслуживание оборудования. Из-за этого часть улиц города временно останется без света.

Об этом сообщает Кировоградоблэнерго — обновленный график отключений опубликован на официальном ресурсе компании.

Где будут отключать свет 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, работы продлятся с 08:00 до 17:00. В частности, капитальный ремонт будут выполнять в переулке Григория Тарана (дома 2г, 2д), а текущий ремонт — на улице Великая Перспективная (дома 63, 65) и на улице Петра Григоренко (дом 2г).

Техобслуживание проведут на улице Светланы Барабаш (дома 20–47а), на улице Дорогого Семена, а также на широком перечне домов улицы Соборной. Текущий ремонт также охватит улицу Гурбенскую, улицу Криворожскую (дома 35–62) и улицу Курганную.

Отдельно стоит обратить внимание на временные промежутки: на проспекте Европейском (дома 1-в, 2, 4, 8ж) техобслуживание продлится с 12:00 до 17:00, а на улицах Вокзальной (68а–103а) и Луганской свет будут отключать с 09:00 до 13:00.

Что запланировано на 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, с 08:00 до 17:00 продолжат техобслуживание на тех же улицах, что и в первый день, — Светланы Барабаш, Дорогого Семена и Гурбенской. Дополнительно без света останутся жители улицы Игоря Замоцкого (дома 99–140) и улицы Садовой.

С 09:00 до 18:00 в тот же день запланирован капитальный ремонт: на улице Березовой (дома 17, 8) и улице Каштановой (дом 1). Кроме того, обесточивания коснутся поселка Новое — здесь ремонтные работы пройдут на улицах Марии Садовской-Барилотти (55–83), Дружбы, Центральной (1–75), Западной, Яблоневой, Малиновой, Ягодной (135), Лебедева (35б–63) и Просвиты (43–56).

Энергетики напоминают: точное время восстановления электроснабжения может сдвигаться в зависимости от сложности работ, поэтому стоит заранее зарядить телефоны и павербанки, а холодильники с продуктами лучше держать закрытыми на время обесточивания.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 сентября.

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