Аренда квартир в Николаеве резко подорожала — из-за новой волны переезда херсонцев доступное жильё практически исчезло. Цены на аренду приблизились к одесским, а найти бюджетную квартиру стало почти невозможно. Об этом в интервью «Вгору» рассказал глава агентства недвижимости Владислав Горин.

В Херсоне покупка жилья фактически остановилась

Ещё весной и в начале лета недвижимость в Херсоне постепенно продавалась, однако последние полтора-два месяца рынок фактически замер. Главная причина — ухудшение ситуации с безопасностью. По словам Горина, речь идёт об усилении дроновых атак, ударах управляемыми авиабомбами и атаке на Херсонскую ТЭЦ.

Из-за этого потенциальные покупатели не только отказываются от приобретения жилья, но и перестали приходить на его просмотры. Люди вновь ищут более безопасные места для жизни. Чаще всего они выбирают соседний Николаев, куда и смещается спрос.

Бюджетное жильё в Николаеве исчезло

Николаев уже несколько лет имеет повышенные цены на аренду из-за переезда части херсонцев, а сейчас ситуация стала ещё сложнее. Раньше аренда нормальной однокомнатной квартиры могла стоить около 7–8 тысяч гривен, а недорогой двухкомнатной — около 8 тысяч. Теперь бюджетное жильё найти практически невозможно.

Объявления с ценами до 10 тысяч гривен могут оставаться лишь на бумаге. Когда люди звонят, выясняется, что квартиру уже сдали или на неё образовалась очередь. По словам Горина, на отдельные квартиры претендуют по 5–10 желающих.

Сколько придётся платить за квартиру

В предложениях уже можно увидеть двухкомнатное жильё за 20–25 тысяч гривен, причём речь идёт не обязательно об элитных квартирах. Сейчас 10 тысяч гривен эксперт называет приблизительным минимальным бюджетом для поиска. В зависимости от квартиры цена может достигать 20–24 тысяч гривен.

За более чем 10 тысяч гривен аренда в Николаеве уже приближается к одесскому уровню. То есть даже скромная квартира теперь обойдётся недёшево. По сравнению с прошлогодними 7–8 тысячами за «однушку» это ощутимый скачок для кошелька переселенцев и местных жителей.

Чего ждать дальше

Владислав Горин прогнозирует, что если количество херсонцев, переезжающих в Николаев, будет расти, ситуация на рынке аренды может ухудшиться ещё больше. Особенно это может проявиться зимой. Причина — ожидаемые проблемы с отоплением в Херсоне.

Купить жильё сразу большинство новоприбывших не может. Те, у кого было достаточно средств на приобретение квартиры, в основном сделали это раньше. Среди нынешних переселенцев значительно больше людей без возможности сразу купить жильё, поэтому сначала они выбирают аренду.

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