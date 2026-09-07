Ветерани та їхні родини на Кіровоградщині можуть безкоштовно отримати юридичні й психологічні консультації. Розповідаємо, хто має право на допомогу та куди звертатися.

Грошова допомога в Кіровоградській області охоплює різні категорії мешканців, а цього тижня підтримка розширилася новим напрямом — ветеранам та їхнім родинам стали доступні безоплатні юридичні й психологічні консультації. Про це повідомляє місцеве видання «Гречка».

Йдеться про безоплатну підтримку захисників і захисниць, які повернулися з фронту, а також членів їхніх сімей. Фахівці допомагають розібратися з документами, оформити належні виплати й пільги та відновити психологічний стан після пережитого.

Яку допомогу можна отримати

Юридичні консультації охоплюють найпоширеніші запити ветеранів: оформлення статусу учасника бойових дій, отримання соціальних гарантій і компенсацій, питання житла та землі, а також трудові й сімейні спори. Юристи пояснюють, які документи потрібні й куди їх подавати.

Окремий напрям — психологічна підтримка. Ветеранам і їхнім близьким допомагають упоратися з тривожністю, безсонням, наслідками стресу й напругою в родині. Консультації проводять фахівці, які працюють із військовим досвідом і розуміють специфіку повернення до цивільного життя.

Хто має право на консультації

Скористатися послугами можуть ветерани й ветеранки, а також члени їхніх родин — дружини, чоловіки, батьки та діти. Обмежень за віком чи місцем реєстрації в межах області не встановлено: достатньо підтвердити свій статус або родинний зв'язок із ветераном.

Як отримати консультацію

Для запису на прийом варто звернутися до ветеранського простору або профільного підрозділу у своїй громаді, де надають актуальні контакти й графік фахівців. Консультації безоплатні, однак кількість місць може бути обмежена, тож записуватися краще заздалегідь.

Такий формат допомоги дає ветеранам можливість розв'язати нагальні юридичні та психологічні питання без додаткових витрат — у форматі особистих зустрічей або дистанційно.

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