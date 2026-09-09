Дефицит продуктов в Николаевской области может усилиться после одной из крупнейших атак РФ с начала года: ночью враг повредил портовую инфраструктуру и гипермаркет METRO. В ОВА рассказали о масштабах разрушений и последствиях для поставок.

Дефицит продуктов в Николаеве рискует обостриться после ночной атаки РФ на портовую инфраструктуру и торговые объекты. Как сообщил и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в эфире Суспильного, регион пережил один из крупнейших российских ударов с начала года.

В результате атаки пострадали портовая инфраструктура, складские помещения, промышленные объекты, транспорт, энергетическая инфраструктура, жилые дома, кафе, почтовые отделения и торговые центры. Погибла 70-летняя женщина, ранения получили шесть человек, среди которых 15-летняя девушка.

Под удар попал и гипермаркет METRO — его территория усыпана обломками. В пресс-службе сети сообщили, что торговый центр временно закрыт: его повредил российский дрон, пострадавших среди сотрудников нет. Команда уже оценивает ущерб, чтобы как можно скорее вернуть магазин к работе.

Повреждение порта и гипермаркета напрямую бьет по цепочкам поставок. Через порт в регион заходит значительная часть продуктов, а крупные торговые площадки держат запасы для Николаева и громад области. Ранее, 4 сентября и в ночь на 5 сентября, российские дроны уже разрушили гипермаркет "Эпицентр" в Николаеве — торговой инфраструктуре города наносят системные удары.

Дополнительное давление на поставки создают проблемы с урожаем в других регионах. Как сообщает AgroNews, на Полтавщине большинство аграриев приостановили сев озимых культур из-за низких запасов влаги в почве: из запланированных почти 300 тыс. га по состоянию на конец августа засеяли лишь около 10 тыс. га озимого рапса (60% от плана в 16 тыс. га), а остальные 281 тыс. га отложили до осенних дождей.

Сокращение площадей озимых в Полтавской области означает меньший будущий урожай зерновых и масличных культур, а следовательно — более высокие цены и возможные перебои с мукой, крупами, маслом и хлебом. Именно поэтому дефицит продуктов в Николаевской области может стать реальностью уже этой осенью, если атаки на логистику продолжатся, а дождей не будет.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Николаеве: в водоканале назвали, какие улицы останутся без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Николаеве: коммунальщики назвали, какие адреса остались без водоснабжения.

Как сообщала Politeka, отключение света в Николаеве и Херсонской области: власти рассказали, куда обращаться во время блэкаута.