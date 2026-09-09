В Виннице 9 сентября часть жителей временно останется без холодной и горячей воды, а на некоторых улицах — ещё и без света. Коммунальщики выполняют плановые ремонты и устраняют последствия повреждений на сетях.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Винницкой области — важная тема для многих горожан, однако 9 сентября часть Винницы столкнётся с чисто бытовым неудобством: из-за плановых ремонтных работ ряд улиц временно останется без воды и света.

Как сообщил отдел оперативного реагирования «Круглосуточная варта», коммунальные службы работают в штатном режиме. С началом осени в городе усилили уборку и очистку улиц — ежедневно к работе привлекается около 30 единиц дорожной техники. В то же время специалисты напоминают о запрете сжигания сухой травы и листьев: за нарушение предусмотрены штрафы, а сообщить о поджогах можно по телефону 15-60.

Бригады «Винницаоблводоканала» будут ремонтировать водопроводы по трём адресам: ул. Д. Майбороды, 15; ул. 600-летия, 70 и просп. Коцюбинского, 11. Водоснабжение обещают восстановить сразу по завершении работ.

Где будут отключать горячую воду и свет

В КП «Винницагортеплоэнерго» предупредили о временном прекращении подачи горячей воды по адресам: ул. Келецкая, 72, 74, 78-А и ул. А. Довженко, 40, 73. Причина — устранение последствий повреждений на тепловых сетях.

В то же время в «Винницких городских электросетях» сообщили о временных отключениях света. Обесточивание возможно на ул. Архитектора Артынова, 8–22; ул. Соборной, 68–72; ул. Гданьской; ул. П. Скоропадского; ул. Грушевой; пер. Грушевом; пер. Молодёжном и ул. Замостянской, 24, 26. Причина — плановые работы в трансформаторных подстанциях.

Куда звонить в случае аварийной ситуации

Обратиться в «Круглосуточную варту» винничане могут по номерам: 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60. Там принимают сообщения о проблемах с водой, теплом, электроэнергией и по другим коммунальным вопросам.

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