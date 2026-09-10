Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал реальным риском после ночной атаки на Днепр: российские войска ударили по пищевому предприятию, из-за чего погибли два человека, есть раненые и возник пожар.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области обострился после ночной атаки РФ. Ночью 10 сентября российские войска дважды ударили по пищевому предприятию в Днепре — погибли два человека, есть раненые, а на месте возник пожар.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что враг нанес повторный удар именно по предприятию пищевой отрасли. В результате обстрела повреждены производственные и складские помещения.

Это уже не первый удар по продовольственной логистике. Российские удары по складам и логистическим центрам вызвали перебои с поставками продуктов в Киеве и других городах. Из-за повреждения инфраструктуры цены на отдельные товары могут вырасти от нескольких процентов до 15%.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что в результате последних атак уничтожены или существенно повреждены логистические центры всех ведущих сетей супермаркетов — Novus, АТБ, «Сильпо» и «Фора». По его оценке, продукты могут подорожать примерно на 2,5%, но бизнес допускает рост цен до 15%.

Несмотря на риски, массовой скупки товаров, как в начале полномасштабной войны в 2022 году, сейчас нет. Люди покупают продукты в привычных объемах, хотя в отдельных магазинах уже не хватает некоторых позиций.

Что делать, если в магазине не хватает продуктов

Не стоит скупать товары про запас — это лишь временно усиливает дефицит на полках. Если в вашем магазине нет привычного товара, проверьте его наличие в других точках сети или закажите онлайн с доставкой. Торговые сети перестраивают логистику, поэтому поставки постепенно восстанавливаются.

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