Дніпровський економіст Михайло Крапивко оцінив ситуацію з продуктами після ударів РФ по продовольчих складах: чи загрожує області дефіцит, голод і продуктові картки та чи варто робити запаси.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області обговорюють у супермаркетах Дніпра після масованих ударів РФ по продовольчих складах — напівпорожні полиці розлетілися соцмережами, а разом із ними поширюється тривога.

Проте реальних передумов для тривалого дефіциту, голоду чи введення продуктових карток наразі немає, повідомляє 056.ua з посиланням на дніпровського економіста Михайла Крапивка.

Чому полиці у Дніпрі порожні

Посилені атаки по продовольству тривають з кінця серпня і мають системний характер. Удари по складах б'ють не лише по конкретному підприємству, а й по логістиці, через що виникла нестача таких товарів, як сіль, цукор, крупи (зокрема гречка), борошно. Асортимент соняшникової олії також може бути неповним.

Частина порожніх або заставлених напоями полиць — це наслідок порушення звичної логістичної схеми доставки, адже саме склади забезпечують щоденне постачання товарів до магазинів. Це означає знищення запасів, які мали регулярно надходити в мережі, а не відсутність самих продуктів у країні.

«Життєво важливі товари вони є у більшості супермаркетів та в деяких магазинах. Може не тих марок, не тих брендів, до яких ми звикли, але вони є», — пояснив Крапивко.

Скільки знадобиться часу на відновлення

За оцінкою економіста, бізнесу знадобиться орієнтовно один-два тижні, щоб перебудувати логістичні маршрути, знайти альтернативні складські потужності та адаптувати виробництво до нових умов. Тобто нинішня ситуація не має бути довготривалою.

Торговельні мережі вже запроваджують обмеження на кількість товару, яку одна людина може придбати за раз. Цей механізм має не допустити масової закупівлі продуктів і залишити їх доступними для більшої кількості покупців.

Чи робити запаси продуктів

Запаси повинні бути, але розумні. Закуповувати продукти на місяці наперед немає сенсу: частина товарів має обмежений термін придатності і може зіпсуватися. Оптимальним економіст називає кількість продуктів, якої достатньо приблизно на один-два тижні, — це дозволяє мати резерв на випадок перебоїв із постачанням.

Чи можуть продукти подорожчати

Перебудова логістики, пошук нових маршрутів доставки та зміна постачальників потребуватимуть додаткових витрат, тому незначне зростання вартості продуктів восени можливе. Водночас конкуренція між торговельними мережами та постачальниками стримуватиме надмірне підвищення цін.

В Україні є власне виробництво, городництво та запаси сільськогосподарської продукції, а цьогорічний врожай не дає підстав говорити про критичну нестачу базових продуктів. «Не бачу таких факторів, які б могли вказувати на те, що нам загрожує тривалий дефіцит чи введення продуктових карток», — наголосив Крапивко.

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