В Одессе пересчитали тариф на тепло на сезон 2026–2027: для населения цена остаётся замороженной на уровне 1 813,94 грн за Гкал с НДС.

Тарифы на тепло в Одессе пересчитали на сезон 2026–2027 годов: коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТМО) обнародовало проект тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Такие расчёты коммунальное предприятие подаёт ежегодно, чтобы определить экономически обоснованную себестоимость тепловой энергии.

Сколько будут платить одесситы за тепло

Для жителей Одессы ничего не изменится. Благодаря мораторию, введённому Законом Украины №2479-IX, во время военного положения и ещё полгода после его завершения для населения действуют тарифы, зафиксированные по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть в отопительном сезоне 2026–2027 одесситы будут платить 1 813,94 грн за Гкал с НДС.

Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения предприятию должно возмещать государство из Государственного бюджета Украины на основании поданных расчётов.

Почему выросла себестоимость тепла

Полная расчётная себестоимость тепла — экономически обоснованный тариф — теперь составляет 3 511,78 грн/Гкал, что на 19% больше по сравнению с предыдущими расчётами. Проект готовят согласно постановлению Кабмина №869.

Действующий для одесситов тариф покрывает лишь около 62% реальных расходов предприятия. В КП «ТМО» называют несколько причин удорожания: услуги по распределению природного газа подорожали на 79%, электроэнергия для предприятия — на 36%, водоснабжение и водоотведение — на 18%, а объёмы реализации тепла уменьшились на 4%. Кроме того, вырос фонд оплаты труда из-за повышения прожиточного минимума на 10% и межразрядных коэффициентов на 30%, подорожали ремонтные материалы и производственные услуги.

Сколько будут платить бюджетники и бизнес

Для потребителей, на которых мораторий не распространяется, предприятие предлагает такие тарифы с НДС:

бюджетные учреждения — 5 354,12 грн/Гкал (рост на 12%);

религиозные организации — 5 797,86 грн/Гкал (рост на 17%);

прочие потребители (бизнес) — 6 458,10 грн/Гкал (рост на 10%).

Как подать замечания к проекту тарифов

Жители Одессы и представители организаций могут направлять предложения и замечания к проекту в течение семи календарных дней с момента публикации расчётов. Письма принимают по адресу: 65029, г. Одесса, ул. Балковская, 1Б, или на электронную почту teplo@teplo.od.ua с пометкой «замечания и предложения к тарифам».

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