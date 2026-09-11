В Сумах с 10 сентября подорожала вода. КП «Міськводоканал» обнародовало новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение, утвержденные Сумской городской военной администрацией.

Сразу несколько платежных изменений для сумчан — и повышение пенсии в Сумской области, и новые коммунальные тарифы: КП «Міськводоканал» сообщило, что с 10 сентября в Сумах выросли расценки на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Новые тарифы утвердила Сумская городская военная администрация. Изменение касается обеих основных услуг водоканала — и подачи холодной воды, и отвода стоков.

Сколько теперь стоит вода в Сумах

За централизованное водоснабжение потребителям будут начислять 28,70 грн за кубометр без НДС. С налогом на добавленную стоимость тариф составляет 34,44 грн за кубометр.

За централизованное водоотведение тариф установлен на уровне 29,61 грн за кубометр без НДС. С НДС сумма вырастает до 35,532 грн за кубометр.

Таким образом, выросли обе составляющие платежки за воду — и сама подача воды, и отвод стоков.

С какого числа действуют новые тарифы

Распоряжение Сумской городской военной администрации уже вступило в силу: новые расценки применяются с 10 сентября 2026 года. То есть обновленные суммы сумчане увидят в ближайших платежках за потребленные услуги.

Что делать, если в платежке старая цена

Если в начислениях остались прежние тарифы, в водоканале советуют обратиться в абонентский отдел КП «Міськводоканал» для уточнения. Перерасчет проводится автоматически по дате предоставления услуги, а актуальные тарифы публикуются на официальных ресурсах предприятия.

Для жителей, получающих субсидию, рост тарифа частично компенсирует государственная помощь на оплату коммунальных услуг.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Сумской области: как бесплатно пройти лечение после ранений и ожогов.

Также Politeka сообщала, компенсация за поврежденное имущество в Сумской области: как подать заявку в "єВідновлення".