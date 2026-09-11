Отключение воды в Кропивницком на этой неделе связано с ремонтами сетей — 11 сентября бригады коммунального предприятия «Днепр-Кировоград» продолжают плановые и аварийные работы, поэтому жителей отдельных домов предупреждают о возможных перебоях с давлением воды.
Об этом сообщили в водоканале, передает «Златополь». По состоянию на 09:00 11 сентября предприятие обеспечивает стабильную подачу воды, однако специалисты одновременно проводят ремонтные работы на нескольких участках сети.
Где ликвидируют утечки воды
В Кропивницком бригады работают над ликвидацией утечек по следующим адресам:
- ул. Херсонская, 137;
- ул. Скоропадского, 8;
- ул. Крымская, 25 и 77;
- ул. Святослава Храброго, 18;
- ул. Барболина, 21/67;
- ул. Братиславская, 105;
- ул. Евгения Маланюка, 11.
Ремонт и замена сетей
Кроме ликвидации утечек, коммунальщики выполняют более сложные работы. В селе Подгайцы ремонтируют водопроводную камеру, в переулке Максима Зализняка, 48 меняют участок водопровода, а на улице Героев-спасателей, 4 продолжаются подготовительные земляные работы для дальнейшей замены трубы.
Все работы направлены на улучшение надежности водоснабжения в городе. Жителей отдельных домов по указанным адресам просят с пониманием отнестись к возможным временным перебоям с давлением воды.
Что делать, если пропала вода
Если в вашем доме по указанным адресам временно пропала вода или упало давление, коммунальщики советуют подождать завершения ремонтных работ — подачу восстановят сразу после их окончания. В случае длительного отсутствия воды обращайтесь в диспетчерскую службу КП «Днепр-Кировоград».
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