В Кропивницком 11 сентября коммунальщики проводят плановые и аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях. Жителей отдельных домов предупредили о возможных временных перебоях с давлением воды.

Отключение воды в Кропивницком на этой неделе связано с ремонтами сетей — 11 сентября бригады коммунального предприятия «Днепр-Кировоград» продолжают плановые и аварийные работы, поэтому жителей отдельных домов предупреждают о возможных перебоях с давлением воды.

Об этом сообщили в водоканале, передает «Златополь». По состоянию на 09:00 11 сентября предприятие обеспечивает стабильную подачу воды, однако специалисты одновременно проводят ремонтные работы на нескольких участках сети.

Где ликвидируют утечки воды

В Кропивницком бригады работают над ликвидацией утечек по следующим адресам:

ул. Херсонская, 137;

ул. Скоропадского, 8;

ул. Крымская, 25 и 77;

ул. Святослава Храброго, 18;

ул. Барболина, 21/67;

ул. Братиславская, 105;

ул. Евгения Маланюка, 11.

Ремонт и замена сетей

Кроме ликвидации утечек, коммунальщики выполняют более сложные работы. В селе Подгайцы ремонтируют водопроводную камеру, в переулке Максима Зализняка, 48 меняют участок водопровода, а на улице Героев-спасателей, 4 продолжаются подготовительные земляные работы для дальнейшей замены трубы.

Все работы направлены на улучшение надежности водоснабжения в городе. Жителей отдельных домов по указанным адресам просят с пониманием отнестись к возможным временным перебоям с давлением воды.

Что делать, если пропала вода

Если в вашем доме по указанным адресам временно пропала вода или упало давление, коммунальщики советуют подождать завершения ремонтных работ — подачу восстановят сразу после их окончания. В случае длительного отсутствия воды обращайтесь в диспетчерскую службу КП «Днепр-Кировоград».

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