Дефицит продуктов в Полтавской области пока не фиксируется: полки в магазинах Решетиловки полны, однако после ударов РФ по складам люди начали скупать товары про запас, а часть сетей ограничила продажу в одни руки.

Дефицит продуктов в Полтавской области пока не подтверждается — полки в магазинах Решетиловки остаются полными. В то же время после ударов РФ по логистическим складам жители начали скупать товары про запас, а часть сетей супермаркетов ввела ограничения на количество продуктов в одном чеке.

Местные жители реагируют на новости по-разному. «Массово не закупаемся, чтобы ничего не заводилось. Пустых полок не видела, все есть», — рассказывает жительница Решетиловки Таиса. Другие признаются, что держат дома запас продуктов и лекарств, ведь война «на улице» и никто не знает, где в следующий раз может быть прилет.

Экономист Олег Пендзин заверяет: дефицита продуктов питания нет и не будет. По его словам, на 94% продовольственную корзину Украина обеспечивает за счет внутреннего производства. «Мы — большая аграрная страна. В прошлом году собрали 64 миллиона тонн масличных, а внутренний рынок — 18 миллионов. Серьезных вопросов по логистике на сегодня нет», — пояснил он.

Во Всеукраинском аграрном совете также успокаивают, хотя и признают сложности. Как сообщает Главред, заместитель председателя совета Денис Марчук оценил, что агроэкспорт упал до 30% от планового объема, но острого дефицита в Украине не будет. Больше всего проблем с поставками могут испытывать молочные продукты, свежее мясо, рыба, охлажденные товары, овощи и фрукты, поэтому цены на них могут расти.

Отдельно в сети распространяется информация об исчезновении из продажи некоторых лекарств. «Масштабного дефицита лекарств не наблюдается. Есть позиции, которые временно отсутствуют в аптеках, но это временно», — пояснила заведующая аптекой Оксана Куян.

Стоит ли закупать продукты про запас

Специалисты советуют держать дома запас еды на неделю-две — это нормально, но забивать кладовые на месяцы необходимости пока нет. Именно паническая скупка создает дополнительную нагрузку на магазины и может спровоцировать временное исчезновение товаров и рост цен.

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