Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области теперь охватывает и ремонт поврежденного войной жилья: благотворительный фонд «Каритас Харьков» запустил новый проект, по которому люди почтенного возраста могут бесплатно восстановить окна, крышу или стены.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области — не единственный формат поддержки, которую оказывают благотворители. Благотворительный фонд «Каритас Харьков» запустил проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III», по которому люди, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить малый или средний ремонт.

Кто может получить ремонт жилья

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области по этому проекту доступна только жителям Харькова и Изюма. Бенефициарами могут стать люди почтенного возраста 60+, лица с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие матери или отцы, опекуны, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с ребенком до трех лет.

Условия участия в программе

Домохозяйство может претендовать на помощь при наличии легких или средних повреждений — разбитых окон и дверей, поврежденных кровли, стен или потолка. При этом жилье не должно иметь серьезных конструктивных разрушений и должно оставаться безопасным и пригодным для проживания.

Помощь реализуется по двум направлениям: человеку предоставляют либо наличные на ремонт, либо услуги подрядчика. Оба варианта покрывают комплекс ремонтно-строительных работ, который предусматривает замену и восстановление конструкций зданий после частичного разрушения.

Какие документы нужны

Для получения помощи заявитель должен предоставить паспорт, справку об ИНН, документы, подтверждающие критерий уязвимости, документ о праве собственности на недвижимость, акт обследования поврежденного дома или квартиры, а также подтверждение того, что средний доход на одного человека меньше 6318 гривен.

Подтвердить доход можно справкой о доходах за последние шесть месяцев, выписками ОК-5 и ОК-7, справкой из ПФУ или Фонда социального страхования о пенсиях и социальных выплатах, декларацией ФОП или справкой из налоговой службы. Если части документов не хватает, уязвимость бесплатно оценит социальный работник фонда.

Детали программы можно уточнить на горячей линии «Каритас Харьков» по номеру 0-800-336-734. Линия работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00, а офис фонда принимает посетителей с 9:00 до 18:00.

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