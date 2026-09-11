Графики отключения света в Кировоградской области 12 и 13 сентября опубликованы: в Кропивницком из-за планового технического обслуживания сетей обесточат ряд улиц и переулков.

Графики отключения света в Кировоградской области на 12 и 13 сентября опубликованы: в Кропивницком планово обесточат ряд улиц и переулков. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго на официальном сайте.

По информации энергетиков, в субботу, 12 сентября, и воскресенье, 13 сентября, электроэнергию будут отключать с 08:00 до 17:00. Причина — плановое техническое обслуживание электросетей.

Какие улицы обесточат 12 и 13 сентября

Графики отключения света в Кировоградской области 12 и 13 сентября предусматривают одинаковый перечень адресов в оба дня. В Кропивницком без электроснабжения временно останутся:

ул. Гурбенская — 1/14, 14/1, 15–30, 32, 33, 35;

ул. Садовая — 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 112А, 114, 114А, 143, 90К, 92, 94, 96, 96А, 98, 98А;

ул. Бобринецкий шлях — 58/49, 60/32;

пер. Санаторный — 14/2, 16/1, 18, 19, 20/2, 21, 22/1, 23, 26/2, 27, 27а, 28/1, 29/7, 31, 33, 38, 53, 53А;

ул. Николая Михновского — 93;

ул. Светланы Барабаш — 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47;

ул. Дорогого Семена — 13, 14/16, 15–28;

пер. Гурбенский — 2, 3, 4/13, 5;

пер. Санаторный 1-й — 10, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

пер. Санаторный 2-й — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

пер. Луньовский — 11;

пер. Санаторный 3-й — 4;

пер. Профилакторный — 11, 9.

Работы будут проводить бригады энергетиков, поэтому время завершения может сдвигаться. Если мастера справятся раньше, подачу света восстановят до 17:00.

Куда обращаться за дополнительной информацией

Актуальные графики и изменения публикуют на официальном сайте компании. За уточнениями жители могут звонить в круглосуточный кол-центр по номеру 0-800-501-148.

Ранее Politeka сообщала, новые отключения света в Кировоградской области 9 и 10 сентября: опубликован список улиц и график.

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