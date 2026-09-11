Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 12 по 18 сентября обещает жителям региона заметное похолодание: максимальная температура упадёт с +24° до +17°, а два дня недели пройдут с возможными осадками.

предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал харьковчан о переменчивой погоде, а новая неделя с 12 по 18 сентября принесёт ещё более ощутимое похолодание: максимальная дневная температура упадёт с +24° до +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём в Харьковской области с 12 по 18 сентября воздух прогреется от +17° до +24°, а ночью температура будет колебаться от +12° до +15°.

В субботу, 12 сентября, днём воздух прогреется до +22°, а ночью охладится до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 13 сентября, ожидается пик тепла недели — столбики термометров днём поднимутся до +24°, ночью же температура составит +15°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, температура днём опустится до +20°, ночью — до +15°. Небо затянут облака с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 15 сентября, днём воздух прогреется лишь до +19°, ночью похолодает до +14°. Облачность ожидается переменная, и в этот день также возможны осадки.

В среду, 16 сентября, синоптики обещают самый прохладный день недели: днём +17°, ночью +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 17 сентября, температура немного поднимется — днём до +20°, ночью до +14°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

В пятницу, 18 сентября, днём ожидается +22°, ночью — +12°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет воскресенье, 13 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — среда, 16 сентября, когда термометры покажут лишь +17°. Перепад температур за неделю составляет 7°. Осадки прогнозируются в понедельник, 14 сентября, и вторник, 15 сентября.

Синоптики советуют харьковчанам учесть резкие колебания температур: в дни с осадками — понедельник и вторник — стоит взять зонт и быть осторожными на дороге, а из-за похолодания до +17° в среду лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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