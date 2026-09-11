Денежная помощь в Черниговской области для жителей громады пополнилась новыми решениями — исполнительный комитет Черниговского городского совета согласовал очередные единовременные выплаты из городского бюджета.

Об этом сообщили в Черниговском городском совете. Во время заседания исполком принял ряд решений о поддержке жителей громады: деньги направят нескольким категориям черниговцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь на поврежденное и разрушенное жилье

Одним из ключевых направлений является поддержка владельцев частных жилых домов, поврежденных или уничтоженных в результате войны. На последних заседаниях исполком согласовал выплаты еще 10 таким владельцам на общую сумму 130 тысяч гривен. Всего единовременную помощь от города уже получили 2 337 владельцев частных домов, а общая сумма выплат достигла 35 160 844 гривен.

Предусмотрены выплаты и для жителей многоэтажек, чье жилье разрушено или повреждено. Четыре жителя получат поддержку на общую сумму 40 тысяч гривен. Начиная с 2025 года такие выплаты от города получили уже 750 жителей многоэтажек на общую сумму 7 870 000 гривен.

Выплаты семьям погибших защитников

Отдельным решением исполком согласовал единовременную материальную помощь членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Двенадцать человек получат выплаты на общую сумму 706 172 гривен. С 2023 года эту помощь получили уже 957 семей, а общая сумма выплат превысила 50 миллионов гривен.

Кроме того, семь семей получат компенсацию за изготовление и установку надгробных памятников на общую сумму 140 тысяч гривен. С 2023 года такую компенсацию получили 132 семьи, а общая сумма выплат составила более 2,6 миллиона гривен.

Как оформить материальную помощь

Чтобы получить единовременную материальную помощь от города, черниговцам нужно обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения Черниговского городского совета или через ЦНАП. К заявлению прилагают документы, подтверждающие основания для выплаты: акт о поврежденном или разрушенном жилье, документы, подтверждающие статус семьи погибшего защитника, или другие справки в зависимости от категории.

Решение о предоставлении помощи принимает исполнительный комитет на очередных заседаниях. Сумма выплаты и перечень получателей зависят от категории и подтвержденных документов.

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