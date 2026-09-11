В приграничной Эсманьской громаде на Сумщине комиссия согласовала очередной пакет компенсаций за уничтоженное российскими ударами жилье — 32 заявления на более чем 53,5 млн грн. Средняя сумма на один разрушенный объект уже на уровне цены трехкомнатной квартиры в Сумах, и это вызывает вопросы прозрачности.

Жилье для переселенцев в Сумской области — тема постоянная и болезненная, однако в приграничной Эсманьской громаде на этой неделе речь шла уже о других цифрах: местная комиссия согласовала новый пакет компенсаций за уничтоженное войной жилье на более чем 53 миллиона гривен.

Как сообщают «Сумские Дебаты», очередное заседание комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимости, пострадавшие в результате боевых действий, состоялось на территории Эсманьского поселкового совета. На нем рассмотрели 35 заявлений — 34 касались полностью уничтоженного жилья и еще одно — поврежденного объекта.

По результатам рассмотрения согласовали 32 заявления владельцев разрушенных домов и утвердили расчеты компенсации на общую сумму 53 586 675,7 грн. Средний размер выплаты в этом пакете — около 1,67 млн грн за одно заявление, а по курсу 45 грн за доллар это примерно 37,2 тысячи долларов за один уничтоженный объект.

Суммы на уровне цен областного центра

В громаде за разрушенное жилье фактически согласовывают суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры в областном центре. За 1,6–1,8 млн грн в Сумах можно без проблем купить трехкомнатную квартиру — и именно столько получают владельцы уничтоженных домов в приграничных селах.

Ранее в Эсманьской громаде уже согласовывали 33 жилищных сертификата по программе «єВідновлення» на общую сумму 59 658 935,2 грн. Тогда средний размер одного сертификата составлял около 1,8 млн грн, или примерно 40,2 тысячи долларов.

Теперь к ним добавился новый пакет — еще 32 заявления на 53 586 675,7 грн. Вместе это уже более 113 млн грн согласованных компенсаций по 65 заявлениям. В долларовом эквиваленте — примерно 2,52 млн долларов, а средний сертификат выходит около 1,74 млн грн, или примерно 38,7 тысячи долларов.

Почему возникают вопросы

Полученные жилищные сертификаты должны дать владельцам уничтоженного жилья возможность купить новые квартиры, и такая помощь людям, которые потеряли дома из-за русских ударов, необходима. Однако именно Эсманьская громада все больше выглядит как отдельный компенсационный феномен на Сумщине: в открытых сообщениях других громад области не видно подобных масштабов и таких средних сумм.

Особенно странно это выглядит с учетом довоенной стоимости недвижимости в приграничных селах, которая вряд ли достигала цен квартиры в Сумах — во многих случаях суммы могли быть в разы, а местами и в десятки раз меньше. Поэтому когда сельские дома превращаются в сертификаты по 37–40 тысяч долларов, это уже вопрос не только социальной поддержки, но и прозрачности и контроля за государственными средствами.

Какие вопросы остаются открытыми

После нового пакета к комиссии возник ряд вопросов: за какие именно объекты начисляют такие суммы, какой была их реальная рыночная стоимость до войны, кто проводил оценку, кто входит в комиссию и нет ли среди получателей связанных лиц. Более 113 млн грн в совокупности — это сумма, которую нельзя прятать за сухими формулировками протоколов, поэтому громада должна получить детальное объяснение: кому, за что и по какой методике компенсируют жилье, которое до войны вряд ли стоило как квартира в Сумах.

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