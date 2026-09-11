Графики отключения света в Черниговской области 12 и 13 сентября предусматривают плановые отключения.

Графики отключения света в Черниговской области на 12 и 13 сентября уже опубликованы — энергетики предупредили, какие улицы Чернигова и Прилук временно обесточат.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях и будут действовать оба дня с 08:00 до 20:00.

Как сообщает «Черниговоблэнерго», в Чернигове без света временно останутся улицы Дачное товарищество Лелека, Набережная и Первая Набережная.

В Прилуках график охватывает больше адресов: улицы 1-й Полковой, 1-й Восточный, 2-й Полковой, 2-й Восточный, Евгения Коновальца, Ивана Мазепы, Ладанский, Леси Украинки, Восточная и Восточный.

Здесь свет будут отключать 12 и 13 сентября с 08:00 до 19:00 — на час раньше, чем в Чернигове.

Сколько продлятся отключения

Электроэнергию будут отключать днем, начиная с восьми утра. Для большинства черниговских адресов отключение завершится в 20:00, а в Прилуках подачу света планируют восстановить в 19:00.

Графики отключения света в Черниговской области 12 и 13 сентября могут уточняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому компания советует следить за актуальным перечнем на официальном сайте «Черниговоблэнерго».

Что делать жителям

Специалисты советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, позаботиться о запасе питьевой воды и проверить исправность фонариков. Если после указанного времени свет не появился, стоит обратиться в кол-центр «Черниговоблэнерго».

Во время восстановительных работ возможны кратковременные повторные отключения, поэтому дома желательно отключить от розеток чувствительную к перепадам напряжения технику.

Ранее Politeka сообщала, новые отключения света в Чернигове: перечень улиц и график на 10 и 11 сентября.

Также Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики предупредили о графиках отключения света в Черниговской области 9 и 10 сентября.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: три категории украинцев могут получить поддержку.