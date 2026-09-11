Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 12 по 18 сентября показывает, что дождливая погода возвращается в регион сразу на четыре дня. Максимальная температура воздуха днем составит +24°, а минимальная — +19°.

предыдущий прогноз погоды для Одесской области уже предупреждал о дождях на прошлой неделе, а новые данные синоптиков показывают, что дождливая погода вернется в регион и на неделю с 12 по 18 сентября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура воздуха в Одесской области будет колебаться от +19° до +24°, а ночью — от +16° до +20°.

В субботу, 12 сентября, погода будет малооблачной, без осадков, воздух прогреется днем до +24°, а ночью охладится до +20°.

В воскресенье, 13 сентября, небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки, а столбики термометров днем покажут +22°, ночью — +19°.

В понедельник, 14 сентября, облачность с прояснениями сохранится, возможные осадки также не исключены, днем ожидается +21°, а ночью воздух охладится до +16°.

Во вторник, 15 сентября, облачно с прояснениями и без осадков, температура днем удержится на отметке +21°, а ночью опустится до +17°.

В среду, 16 сентября, небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют, днем воздух прогреется до +22°, ночью — до +16°.

В четверг, 17 сентября, облачность будет переменной, синоптики допускают осадки, днем ожидается +23°, а ночью +18°.

В пятницу, 18 сентября, погода будет облачной с возможными осадками, температура днем опустится до +19° — это самый низкий показатель за всю неделю, ночью — +18°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 12 сентября, с максимумом +24°, а самым прохладным — пятница, 18 сентября, когда днем будет всего +19°. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 13 сентября, понедельник, 14 сентября, четверг, 17 сентября, и пятницу, 18 сентября.

В дни с возможными осадками одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А в конце недели, когда днем станет прохладнее, до +19°, стоит одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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