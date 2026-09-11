Графики отключения света в Полтавской области 12 и 13 сентября обнародовала Омельницкая громада — плановые отключения продлятся по 12 часов и затронут 17 сел.

Графики отключения света в Полтавской области 12 и 13 сентября затронут сразу 17 сел Омельницкой громады. Как сообщает Омельницкая громада на официальной странице в фейсбук, плановые отключения электроэнергии состоятся в субботу и воскресенье — 12 и 13 сентября 2026 года.

В оба дня свет будут отключать на 12 часов подряд — с 08:00 до 20:00. Без электроэнергии останутся села Гуньки, Демидовка, Запсилье, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовиты, Пятихатки, Радочины, Рокитное, Степовка, Варакуты, Ковали, Щербухи, Яревка, Федоренки и Щербаки.

Отключения затронут многие улицы в каждом населенном пункте — центральные, школьные, садовые, лесные, степные, а также отдельные переулки. В громаде отмечают, что отключения являются плановыми и связаны с ремонтными работами на электросетях.

Графики отключения света в Полтавской области 12 и 13 сентября: что нужно знать

В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, жителям перечисленных сел стоит учитывать, что свет вернется только в 20:00. Поэтому энергетики рекомендуют заранее подготовиться к длительным отключениям.

Как подготовиться к отключению

Чтобы 12 часов без электричества прошли комфортнее, стоит: зарядить мобильные телефоны, павербанки и фонарики; сделать запас питьевой воды; держать наготове свечи или аккумуляторные лампы. Тем, кто пользуется электроотоплением или электроплитой, следует продумать альтернативный способ обогрева и приготовления пищи.

Точные графики и перечень улиц по каждому селу опубликованы на официальной странице Омельницкой громады в фейсбуке — там можно уточнить, попадает ли конкретная улица или дом в период отключения.

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