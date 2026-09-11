Во Львовской области пенсионеров ждут тысячи свободных рабочих мест: в августе здесь было более 9 тысяч вакансий, а безработных — лишь около 4 тысяч. Рассказываем, куда берут без опыта и сколько готовы платить.

Ситуация на рынке труда во Львовской области теперь играет в пользу соискателей: в августе в области было более 9 тысяч актуальных вакансий, тогда как зарегистрированных безработных — лишь около 4 тысяч. Больше всего людей не хватает в производстве, торговле, транспорте и складском хозяйстве.

Как сообщает LVIV.MEDIA, среди самых востребованных профессий на Львовщине — водители, швеи, продавцы-консультанты, подсобные рабочие, повара, упаковщики и грузчики. Издание собрало десять крупных работодателей региона и проанализировало, кого они ищут, сколько платят и что, кроме зарплаты, предлагают работникам.

Где ищут работников без опыта

Сеть АЗК ОККО, где на Львовщине работают почти 3 тысячи человек, сейчас имеет около 125 открытых вакансий — больше всего не хватает продавцов-кассиров и товароведов. Работникам предлагают медицинское страхование, корпоративное обучение и скидки на заправках, в магазинах и заведениях питания компании.

Международная компания «Филип Моррис Украина», которая в 2024 году открыла фабрику на Львовщине, имеет более 20 вакансий — в частности торговый представитель, грузчик и интерн на производстве. Здесь обещают 24 календарных дня основного отпуска плюс еще 5 дополнительных, страхование жизни, бесплатное питание и трансфер на работу и домой.

Производитель автомобильных кабельных сетей Fujikura Automotive Ukraine Lviv ищет операторов автоматических и полуавтоматических линий. Опыт не обязателен — новичков обучают на предприятии, и обучение оплачивается. Дополнительно предоставляют бесплатное питание и подвоз корпоративным транспортом для работников в радиусе до 50 км.

Сколько платят в торговле и на производстве

В «Эпицентре К» кассирам во Львове предлагают 20–22 тысячи гривен, в магазинах в пригороде — 20 тысяч плюс премии, опыт не обязателен. В АТБ продавцу-консультанту нового магазина обещают около 28 тысяч гривен, младшему приемщику товаров — 30 тысяч, а на часть должностей берут вообще без опыта.

«Концерн Хлебпром» ищет мастеров смены с зарплатой 32 тысячи гривен плюс бонусы, упаковщиков с 20 тысячами гривен после уплаты налогов и кладовщиков с такой же оплатой. Компания «Бадер Украина», где работают более 2 тысяч человек, через службу занятости искала швей и закройщиков, которых обучают без предыдущей профессии.

LEONI Wiring Systems предлагала операторам производственного участка от 19,2 до 26,5 тысячи гривен — также без обязательного опыта, с бесплатным подвозом, питанием и обучением. В сети «Рукавичка» (компания «Львовхолод») кассиру во Львове платят 25 тысяч гривен, в Радехове — 17–18 тысяч, а комплектовщику мясного цеха — 30–40 тысяч.

На львовском хладокомбинате «ЛИМО» ищут кладовщика/учетчика 1С с зарплатой 20 тысяч гривен и бухгалтера. В 2026 году также набирали операторов производства полуфабрикатов с оплатой 1200–1500 гривен за смену.

Как пенсионеру найти работу

Самый простой путь — обратиться во Львовскую областную службу занятости, которая сотрудничает с АТБ, «Бадер Украина» и «Львовхолодом» в подборе персонала. Пенсионер может стать на учет как соискатель работы, получить направление к работодателю, а при необходимости — бесплатное переобучение или стажировку: часть компаний обучает новичков непосредственно на производстве.

Средняя зарплата в актуальных вакансиях службы занятости на Львовщине в августе составляла 17 566 гривен. Больше всего платят рабочим профессиям: водители, газосварщики, монтажники, трактористы, мостовщики, маляры, механики и слесари могут рассчитывать на 50–60 тысяч гривен в месяц.

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