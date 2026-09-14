Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 15 по 21 сентября обещает стабильно теплые дни без осадков: максимум днем поднимется до +23° в воскресенье, 20 сентября, а минимальная дневная отметка составит +21° в среду, 16 сентября.

предыдущий недельный прогноз погоды для Одесщины уже удивлял жителей региона неожиданными переменами температуры, а теперь синоптики Гидрометцентра подготовили новое расписание — с 15 по 21 сентября в Одесской области установится стабильная теплая погода без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем на протяжении недели будет колебаться в пределах +21°...+23°, а ночью — от +14° до +18°.

Во вторник, 15 сентября, воздух днем прогреется до +22°, ночью термометры покажут +14°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 16 сентября, столбики термометров днем остановятся на отметке +21° — это самый низкий показатель за неделю, ночью — +15°. Облачность малооблачная, без осадков.

В четверг, 17 сентября, температура днем удержится на уровне +22°, ночью повысится до +16°. Небо малооблачное, дождя не предвидится.

В пятницу, 18 сентября, днем также ожидается +22°, ночью — +16°. Облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 19 сентября, дневная температура останется на отметке +22°, а ночная поднимется до +18° — самая теплая ночь недели. Небо малооблачное, осадков не будет.

В воскресенье, 20 сентября, воздух прогреется до +23° — это максимум недели, ночью ожидается +17°. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 21 сентября, температура днем удержится на том же уровне +23°, ночью — +17°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, когда воздух прогреется до +23°, а самым прохладным — среда, 16 сентября, с дневной отметкой +21°. Перепад температур за неделю составляет всего 2°, поэтому погода будет оставаться стабильной, а осадков синоптики не прогнозируют на протяжении всего периода.

При такой стабильной и комфортной погоде одесситы могут планировать прогулки и дела на свежем воздухе в любое время дня. Однако утром и ночью стоит одеваться немного теплее, особенно это касается детей и людей пожилого возраста, поскольку ночная температура опускается до +14°...+18°.

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