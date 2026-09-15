Дефицит продуктов в Черниговской области возможен лишь при определенных условиях.

Ситуация с продуктами в Черниговской области обострилась после атаки дронов: утром 12 сентября в Нежине вследствие попадания двух ударных БпЛА повреждено складское помещение, где хранились продукты питания, а также частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей. Информация о пострадавших не поступала. Последствия документирует полиция Черниговской области, сведения внесены в ЕРДР по статье 438 УК Украины (военные преступления).

После таких атак у жителей возникает вопрос, грозит ли региону дефицит продуктов. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заверил: проблемы дефицита продуктов питания сейчас нет, производства достаточно.

По его словам, дефицит продуктов в Черниговской области и других регионах возможен лишь ситуативно — из-за проблем с логистикой. Классическая цепочка «производитель — большой склад — точка продажи» во многих случаях разрушена, поэтому бизнес переходит на поставки «с колес»: меньшие децентрализованные склады, больше транспорта и водителей.

Чем Украина обеспечена полностью

Большинство продуктов страна производит с избытком и экспортирует. Украина на 100% обеспечена мукой: выращивает более 24 млн тонн пшеницы при внутреннем потреблении около 6 млн тонн. Масла производят примерно в десять раз больше, чем потребляют. Полностью обеспечены хлебом, макаронами, крупами, сахаром, овощами борщового набора, молочной продукцией, яйцами, свининой и курятиной.

Зависимость от импорта минимальна. Полностью импортируются лишь морская и океаническая рыба, экзотические фрукты (цитрусовые, бананы), кофе и какао-бобы. Также импортируют рис и соль — основные залежи «Артемсоли» оказались на временно оккупированной территории.

Отдельно министр прокомментировал ограничения торговых сетей на продажу «в одни руки» — по 6 бутылок масла или 6 килограммов крупы. Такие меры он назвал преждевременными: продукции физически хватает, а ограничения могут лишь подогреть ажиотаж.

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