В Кропивницком координационный центр «Вільні разом» еженедельно выдает гуманитарную помощь переселенцам, выехавшим из Херсонской области. Рассказываем, какие направления работали на прошлой неделе и как получить поддержку.

Поддержка переселенцев в Херсонской области продолжается — в Кропивницком работает координационный центр «Вільні разом», который оказывает всестороннюю помощь людям, выехавшим из Херсонской области из-за войны.

О работе центра рассказали в Херсонской областной военной администрации. За прошедшую неделю центр работал сразу по нескольким направлениям, и первое среди них — гуманитарная помощь. Переселенцам, обратившимся в центр, выдали продуктовые наборы.

Центры «Вільні разом» созданы именно для людей, которые были вынуждены покинуть Херсонскую область и теперь живут в разных регионах Украины. Такие центры уже действуют в нескольких городах — от Ужгорода и Винницы до Кропивницкого, чтобы переселенцы могли получить поддержку ближе к месту своего временного проживания.

Кроме выдачи продуктовых наборов, центры «Вільні разом» предоставляют медицинские консультации, психологическую поддержку и юридическую помощь. Чаще всего переселенцы обращаются, чтобы разобраться с документами, оформить статус ВПЛ или найти нужного специалиста.

Как получить помощь

Чтобы воспользоваться поддержкой центра в Кропивницком, переселенцам стоит обратиться непосредственно в центр. Для получения гуманитарных наборов обычно просят документ, удостоверяющий личность, и справку внутренне перемещенного лица.

Актуальный график работы, адрес центра и перечень доступных услуг публикуют на официальных страницах Херсонской ОВА. Наборы выдают в порядке обращения, поэтому советуем следить за объявлениями, чтобы не пропустить следующую выдачу.

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